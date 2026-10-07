Es el ingrediente clásico del otoño en España pero nadie lo aprovecha si no es a la plancha: 5 recetas con setas aptas incluso para principiantes

Llega octubre y los mercados se llenan de cestas con níscalos, boletus o rebozuelos. Sin embargo, en buena parte de las cocinas españolas el destino de estas piezas suele ser el mismo: la sartén, unas gotas de aceite y ajo. Y es una pena, porque las recetas con setas van mucho más allá de ese recurso, aunque pocos se atreven a probarlas por miedo a estropear el producto.

Esa costumbre está bien justificada. La plancha es rápida, respeta el sabor y no exige conocimientos previos. Pero limitarse a ella deja fuera elaboraciones igual de sencillas que aprovechan mejor la textura carnosa de las setas, sobre todo en los meses de más frío. Muchas se resuelven en menos de media hora y con ingredientes que casi cualquier despensa tiene a mano.

Cinco recetas con setas fáciles, incluso para principiantes

A modo de primera aclaración, las setas admiten casi cualquier técnica. Se guisan, se trituran en cremas, se mezclan con arroz o se esconden dentro de una masa. En este sentido, las cinco recetas con setas que se presentan a continuación comparten un rasgo: ninguna exige técnica avanzada ni utensilios especiales.

1. Revuelto de setas con ajo y perejil

Es la opción más rápida y la que menos se aleja de la plancha, pero el resultado cambia por completo. Con 300 gramos de setas variadas, cuatro huevos, un diente de ajo y perejil, hay suficiente para una cena completa en menos de quince minutos. Estos son los pasos:

Saltear las setas con el ajo laminado en aceite de oliva hasta que suelten su agua y se doren.

Batir los huevos con sal y añadirlos a la sartén a fuego bajo.

Remover hasta que cuaje y retirar el revuelto cuando aún esté jugoso.

Terminar con perejil picado y, si se quiere, unas lascas de jamón.