Boletus salteados: receta fácil para disfrutarlos en su punto

El monte húmedo y el frío que empieza a asomar en otoño huelen a una sola cosa: Boletus edulis. Quien haya salido alguna vez a buscar estas joyas con sombrero de color avellana sabe que tratar un hongo así en la cocina exige un respeto casi reverencial. Nada de ahogarlo en salsas pesadas o enmascarar su perfume con litros de aceite. La auténtica magia de un buen salteado radica en desnudar el producto, conseguir que se dore con descaro por fuera mientras guarda toda su jugosidad por dentro, y aceptar que los mejores platos de la temporada casi nunca necesitan artificios.

Para los días de diario en los que el bolsillo o la despensa piden algo más mundano, siempre puedes tirar de fondo de armario micológico revisando unos socorridos Champiñones salteados que salvan cualquier cena en diez minutos.

Si prefieres una textura untuosa de cuchara, aprender los secretos de la clásica Salsa de boletus arguiñano te abrirá un mundo de guisos reconfortantes. Y cuando la pieza llega a tus manos con una mucha frescura, atreverse con un sutil Carpaccio de boletus transforma una simple cena en un pequeño acontecimiento gastronómico.

Ingredientes

500 gramos de boletus edulis frescos, con el pie firme y el sombrero terso, sin rastro de esponjas verdosas pasadas de maduras.

2 dientes de ajo morado

Un puñado generoso de perejil fresco recién picado.

Aceite de oliva virgen extra

Sal maldon o escamas crujientes para el toque final.

Una pizca de pimienta negra recién molida.

Cómo hacer boletus salteados paso a paso

Limpia los boletus con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves. Olvídate de meterlos bajo el grifo; la esponja del sombrero traga agua como una condenada y luego en la sartén lo único que harás es cocerlos con desgana. Trocea los ejemplares en láminas gruesas o dados generosos. Busca un grosor de más de un centímetro para que el hongo ofrezca resistencia al muerdo y no desaparezca en el plato. Pon una sartén amplia, preferiblemente de hierro o acero con solera, a fuego vivo con un chorro alegre de aceite de oliva. Espera a que humee un punto antes de echar nada. Echa los boletus en una sola capa. Si ves que amontonas los trozos, hazlo en dos veces; si metes demasiado peso de golpe, bajarán la temperatura y soltarán toda el agua. Deja que se queden quietos un par de minutos a temperatura alta. Que cojan ese color tostado tan bonito en los bordes sin necesidad de marearlos con la espátula cada cinco segundos. Añade el ajo y el perejil cuando ya casi estés sacándolos. Si pones el ajo al principio, se quemará, amargará y dejará un regusto desagradable que arruinará el aroma limpio del monte. Apaga el fuego al instante, reparte la pimienta y remata con las escamas de sal maldon justo en el último segundo antes de llevarlos a la mesa bien calientes.

Trucos para que salga perfecto

El gran pecado capital al cocinar setas es meterlas con el aceite frío; chupan la grasa al instante y quedan pastosas y pesadas. El aceite tiene que estar rabiosamente caliente para sellar los poros al primer contacto.

La sal, mejor añadirla al final.

Variantes de la receta

La receta base con ajo y perejil roza la perfección, pero el recetario popular admite licencias divertidas según lo que tengas por la nevera. A veces, tirar unas virutas de jamón ibérico crujiente al final o fundir una nuez de mantequilla clarificada justo al apagar el fuego eleva el plato a otra categoría de textura cremosa.

Con qué acompañar boletus salteados

Pocos manjares superan a este salteado reposando sobre una buena rebanada de pan de pueblo tostado a la brasa, convirtiendo un aperitivo rápido en una cena de categoría. También sirven como guarnición de lujo para un buen chuletón de ternera a la parrilla o integrados dentro de un revuelto de huevos de corral donde la yema cremosa abrace los trozos de hongo.

Cómo conservar boletus salteados

El boletus fresco, cuanto antes lo cocines tras comprarlo o encontrarlo, mejor sabrá. Si te han sobrado ya salteados, guarda en un táper hermético en la nevera durante cuarenta y ocho horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de manipulación y cocinado ágil.

Porciones: 4 personas como entrante o guarnición generosa.

Tipo de cocina: Tradicional micológica de temporada.

Tipo de comida: Primer plato ligero o acompañamiento.

Calorías totales: Unas 145 kcal por ración.