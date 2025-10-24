Recetas con boletus: 5 ideas para cocinar esta seta gourmet

Los boletus son un tesoro oculto en el mundo de las setas. Su sabor intenso y su textura carnosa los convierten en un ingrediente perfecto para una variedad de platos que no solo satisfacen el paladar, sino que también aportan un toque gourmet a cualquier comida. En este artículo, te presentaremos cinco deliciosas recetas con boletus que te inspirarán a explorar este fascinante ingrediente. ¡Manos a la obra!

Risotto de boletus y parmesano

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4

Calorías totales: Aproximadamente 450 por porción

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Platos principales

El risotto es un plato cremoso que se presta perfectamente a la incorporación de setas. Para preparar un delicioso risotto de boletus, empieza por rehogar cebolla picada y ajo en un poco de aceite de oliva. Agrega los boletus limpios y troceados, cocinándolos hasta que estén dorados. Después añade arroz arborio y caldo caliente poco a poco, moviendo constantemente. Una vez que el arroz esté al dente, incorpora queso parmesano rallado y un toque de mantequilla para darle cremosidad. Rectifica la sal. Este plato es un auténtico abrazo para el estómago.

Boletus a la plancha con ajo y perejil

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2

Calorías totales: Aproximadamente 200 por porción

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Entrantes

Los boletus a la plancha son una opción sencilla y deliciosa. Solo necesitas lavar y filetear los boletus, luego calienta una sartén con un poco de aceite de oliva. Cocina los boletus durante unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados. Añade ajo picado y perejil fresco al final de la cocción para realzar los sabores. Da el punto de sal adecuado. Sirve caliente como entrante o acompañamiento en tu mesa. Esta receta resalta el sabor natural de los boletus, dejándolos brillar en su máxima expresión.

Sopa de boletus y patatas

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4

Calorías totales: Aproximadamente 300 por porción

Tipo de cocina: Tradicional

Tipo de comida: Sopas

Para aquellos días fríos, nada mejor que una reconfortante sopa. Para hacer una sopa de boletus y patatas, comienza cociendo cebolla y ajo en una cacerola. Añade las patatas peladas y cortadas en dados, junto con los boletus. Cubre con caldo de verduras y deja cocinar hasta que todo esté tierno. Luego, tritura la mezcla hasta obtener una textura cremosa y ajusta la sal y pimienta al gusto. Puedes decorarla con un chorro de aceite de oliva y un poco de perejil picado.

Tortilla de boletus

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2

Calorías totales: Aproximadamente 350 por porción

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Desayunos o brunch

La tortilla española es un clásico que puede ser transformado con boletus. Para prepararla, saltea los boletus en una sartén y reserva. Bate los huevos y mezcla con los boletus. Vierte la mezcla en la sartén y cocina a fuego lento hasta que la parte inferior esté dorada. Luego, dale la vuelta y cocina por el otro lado. Esta tortilla se puede servir caliente o fría, lo que la hace ideal para cualquier ocasión.

Pasta con boletus y crema de trufa

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 2

Calorías totales: Aproximadamente 600 por porción

Tipo de cocina: Francesa

Tipo de comida: Platos principales

Para un plato sofisticado, prueba la pasta con boletus y crema de trufa. Cocina tu pasta favorita al dente. Mientras tanto, sofríe los boletus en aceite de trufa, agrega nata y un poco de parmesano, dejando que se espese. Mezcla la pasta con la salsa y sirve con un toque adicional de aceite de trufa. Este plato es un verdadero festín para los sentidos, ideal para impresionar a tus invitados.