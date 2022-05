Los tallarines salteados con pollo son un plato de origen asiático lleno de sabor. Los tallarines, también llamados fideos o noodles, provienen de China, país donde se elaboraban hace miles de años a base de mijo. Actualmente, se hacen con trigo, huevo, arroz o mezclando todos los ingredientes, además, pueden degustarse en una gran variedad de preparaciones distintas, ya que son popularmente conocidos como la comida asiática más consumida.

Esta receta, en particular, combina los noodles o fideos chinos con verduras, pollo y la típica salsa soja. Las verduras se cocinan al dente para que estén suaves y crujientes, mientras que los noodles no deben pasarse de cocción. Por último, pero no menos importante, se le añade salsa de soja, al gusto, para salar el salteado y darle mucho sabor.

Ingredientes: