El truco del chef Dani García para que el arroz de la paella quede perfecto

El arroz de la paella quedará perfecto

Dani García tiene el truco para que la paella quede perfecta

Es importante saber cocinar una buena paella y Dani García nos enseña a hacerlo de forma ejemplar. Tal y como nos explica este experto: «Mi truco para que el arroz quede más sabroso no es el sofrito, es esta mezcla de cuatro especias». Es sofrito a base de cebolla y tomate, incluye también unas especias que debemos empezar a incorporar. El azafrán o el pimiento son esenciales que aportan sabor y color a la paella tal y como la conocemos.

Te proponemos la clásica receta de paella valenciana que incluye las judías verdes y la legumbre que acabará siendo las mejores aliadas de un plus de sabor y de buenas sensaciones. Este tipo de plato nunca fallará y acabará siendo el que nos acompañará en estos días.

Ingredientes tradicionales de la paella valenciana

1 kg de arroz bomba

1 pollo de corral

½ conejo

500 gr de judía verde plana

500 gr de judías tipo fabes

Aceite de oliva

Pimentón dulce

Tomate triturado

Azafrán

Romero

Sal

Cómo preparar la auténtica paella valenciana paso a paso

Comienza cocinando la base de esta paella, ya que son los ingredientes que más tardarán en cocinarse. Coloca un poco de aceite en la paella, salpimentar toda la carne y empieza a cocinar, vuelta y vuelta. Cuando estén los trozos sellados, retira la carne y sigue con el resto de los ingredientes que le van a dar sabor a la paella Añade las judías verdes planas, cortadas en trocitos, y las judías a esta base para darle color y alegría. A continuación, pon el tomate para terminar de crear la base de la paella tradicional. Vuelve a poner la carne y el caldo, y deja que todos los sabores se fusionen antes de echar el arroz. Pon a punto de sal

Puedes personalizar tu propia paella, con el toque de marisco que quieras o incluso poniendo más carne. Es un arroz que se prepara en casi todas las casas españolas y suele estar de vicio. Sólo necesitas una mínima combinación de ingredientes en casa para poder crear el plato perfecto.

Con un caldo casero puedes darle el sabor que necesita de más si te gustan las paellas con carácter. No lo dudes, ha llegado el momento de hacer realidad el sueño de uno de los mejores arroces de la temporada, un básico que nunca fallará.