Entrantes de Reyes con Dabiz Muñoz.

El Día de Reyes es la última gran cita gastronómica de la Navidad, una comida que se alarga sin prisas y que merece empezar con algo especial. Antes del roscón y los postres, los entrantes son los encargados de marcar el tono de la mesa. Inspirarse en la cocina de Dabiz Muñoz es apostar por una experiencia distinta, atrevida y llena de estímulos. Su universo culinario, intenso y sorprendente, es perfecto para convertir los entrantes de Reyes en un auténtico espectáculo gourmet.

La filosofía Dabiz Muñoz aplicada a los entrantes

Dabiz Muñoz no cocina para pasar desapercibido. Su estilo se basa en romper reglas, mezclar culturas y jugar con contrastes potentes. Aplicado a los entrantes de Reyes, esto se traduce en platos pequeños pero llenos de personalidad, donde cada bocado despierta curiosidad. La clave está en sorprender desde el primer momento, combinando ingredientes reconocibles con giros inesperados y presentaciones que invitan a probarlo todo.

1. Croquetas reinventadas: crujientes y explosivas

Las croquetas son un clásico que no puede faltar, pero reinterpretadas al estilo Dabiz Muñoz se convierten en algo completamente distinto. Puedes partir de una base tradicional de jamón, pollo o marisco, y añadir un toque inesperado: kimchi, chile, curry o un punto ácido. El exterior debe ser extremadamente crujiente, casi adictivo, mientras que el interior resulta cremoso e intenso. Servidas en pequeños bocados, funcionan como un arranque perfecto para la comida.

2. Mariscos con giro asiático

El marisco es protagonista habitual en Reyes, pero aquí se presenta desde otra perspectiva. Langostinos, vieiras o gambas pueden acompañarse de salsas inspiradas en Asia: soja dulce, miso, yuzu o toques de jengibre. El resultado son entrantes frescos, sabrosos y llenos de matices. Dabiz Muñoz suele buscar ese equilibrio entre lo marino, lo ácido y lo picante que mantiene el paladar siempre despierto.

3. Bocaditos de carne con personalidad

La carne también tiene su espacio en los entrantes. Mini brioche rellenos de carrillera melosa, tacos crujientes de cordero especiado o dados de solomillo con salsa intensa son opciones que encajan a la perfección. Aquí lo importante es concentrar el sabor en pocas mordidas. Inspirándose en Dabiz Muñoz, se pueden añadir especias, toques ahumados o salsas con carácter que eleven el conjunto.

4. Verduras llevadas al límite

Incluso las verduras pueden convertirse en protagonistas si se tratan con creatividad. Coliflor crujiente con salsa picante, berenjena glaseada o setas salteadas con matices orientales son ejemplos de entrantes vegetales llenos de fuerza. Dabiz Muñoz demuestra que un plato sin carne ni pescado también puede ser intenso, divertido y memorable, ideal para equilibrar la mesa.

Presentación y ritmo: parte de la experiencia

En una mesa inspirada en Dabiz Muñoz, la presentación importa tanto como el sabor. Platos pequeños, emplatados atrevidos y una cierta sensación de caos controlado hacen que la experiencia sea más dinámica. Los entrantes pueden servirse poco a poco, creando un ritmo que mantenga la expectación y convierta la comida en un viaje gastronómico.

Estos entrantes de Reyes inspirados en Dabiz Muñoz están pensados para quienes quieren ir un paso más allá. Platos que sorprenden, divierten y abren el apetito, transformando la comida en una experiencia gourmet inolvidable. Perfectos para empezar el año con una mesa valiente, creativa y llena de sabor.