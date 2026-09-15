Minestrone Thermomix: receta italiana llena de verduras

Transportarse a los sabores rústicos de la cocina italiana resulta sumamente sencillo cuando se cuenta con un buen fondo de hortalizas frescas y el robot de cocina adecuado en la encimera. Preparar un minestrone tradicional solía requerir vigilar cazuelas humeantes durante horas para que la pasta y las legumbres alcanzaran su punto óptimo sin deshacerse. Delegar el proceso en la Thermomix transforma esta labor en una tarea limpia y controlada, logrando un plato de cuchara lleno de matices, texturas ricas y un caldo denso que reconforta el cuerpo en cualquier época del año.

Ingredientes

1 cebolla mediana pelada y en cuartos

2 zanahorias cortadas en rodajas

1 calabacín pequeño sin pelar

1 rama de apio limpia

1 patata mediana troceada

50 g de judías verdes planas

50 ml de aceite de oliva virgen extra

800 ml de caldo de verduras o agua

40 g de pasta corta (tipo macarrones o coquitos)

100 g de alubias cocidas de tarro lavadas

1 pizca de sal, pimienta negra y albahaca seca

Cómo hacer minestrone Thermomix paso a paso

Introducir en el vaso la cebolla, las zanahorias, el calabacín, el apio y la rama de apio, programando 4 segundos a velocidad 5 para picar las hortalizas de manera uniforme. Verter el aceite de oliva virgen extra alrededor de las cuchillas y programar 6 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1 para sofreír el conjunto. Incorporar la patata troceada, las judías verdes, el caldo de verduras, la sal y la pimienta, programando 15 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Añadir la pasta corta y las alubias cocidas, programando el tiempo indicado por el fabricante de la pasta a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Dejar reposar un par de minutos dentro del vaso antes de servir para que los sabores terminen de integrarse por completo.

Trucos para que salga perfecto

Aprovechar verduras de temporada aporta una profundidad de sabor inigualable al caldo base, evitando que quede plano o descaracterizado. Si se prefiere un toque italiano más auténtico, incorporar un trozo de queso parmesano limpia durante la cocción disolverá matices umami extraordinarios. Controlar el tiempo de la pasta dentro del robot previene que absorba todo el líquido y se pase de punto.

Variantes de la receta

Cuando el huerto ofrece excedentes y apetece innovar con texturas similares, las opciones de aprovechamiento culinario se multiplican de forma excelente. Una alternativa muy práctica para cuando escasea el tiempo libre consiste en adaptar los cortes siguiendo las directrices de una rápida receta menestra de verduras congeladas sin perder un ápice de consistencia.

Quienes prefieran llevar la base de hortalizas hacia un terreno de grano seco pueden inspirarse elaborando un sabroso plato de arroz con verduras aprovechando los mismos sofritos aromáticos. Otra opción refrescante para los meses de transición estival consiste en transformar las hortalizas licuadas en una original y ligera sopa de melón con yogur para sorprender a los comensales.

Con qué acompañar minestrone Thermomix

Unas lascas de queso parmesano recién rallado espolvoreadas por encima justo antes de llevar a la mesa funden ligeramente con el calor del caldo. Unas rebanadas de pan rústico tostado con ajo y aceite completan la experiencia como acompañamiento tradicional indispensable. Unas hojas de albahaca fresca entera aportan además un toque aromático inconfundible.

Cómo conservar minestrone Thermomix

Este tipo de sopas de pasta tiende a espesar con el paso de las horas a medida que el almidón absorbe el caldo. La pasta no es ideal para congelar, pues se pierde su textura, pero puede guardar lo no servido en el frigorífico en un recipiente que sea hermético. Durante dos días estará bien.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Italiana casera adaptada

Tipo de comida: Almuerzo principal o cena completa

Calorías totales aproximadas: 220 kcal por ración