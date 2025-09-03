Lentejas con verduras de Arguiñano: un plato nutritivo y fácil de preparar

Las lentejas son de esas comidas que no pasan de moda. En muchas casas son sinónimo de domingo, de comida casera y de recuerdos familiares. Karlos Arguiñano, con su simpatía, ha sabido darles un lugar especial en la televisión, enseñándonos que no hace falta complicarse para comer bien. Hoy te traemos una versión inspirada en él: lentejas con verduras, un plato sencillo, sabroso y muy nutritivo que, además, no te hará pasar horas en la cocina.

Ingredientes para 4 personas

300 g de lentejas pardinas

1 cebolla mediana (150 g)

2 zanahorias (200 g)

1 pimiento verde (100 g)

1 pimiento rojo pequeño (100 g)

2 tomates maduros (200 g)

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 litro de caldo de verduras (o agua)

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (unos 40 ml)

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso

Prepara las verduras.

Lava y escurre bien las lentejas. Pela la cebolla y los ajos y pícalos finos. Trocea la zanahoria en rodajas y corta los pimientos en cubitos pequeños. Los tomates, mejor rallados o triturados para que no queden pieles en el guiso. Haz el sofrito.

Pon una cazuela amplia al fuego con el aceite de oliva. Empieza dorando la cebolla con el ajo hasta que estén blanditos. Añade luego la zanahoria y los pimientos, y sofríelos unos minutos. Por último, incorpora el tomate rallado y deja que reduzca despacito, unos 10 minutos, hasta que se concentre el sabor. Añade las lentejas.

Cuando el sofrito esté listo, echa las lentejas a la cazuela. Remueve bien, añade el pimentón y rápidamente el caldo de verduras caliente. Mete también la hoja de laurel. Cocción tranquila.

Deja que se cocinen a fuego medio-bajo durante unos 35 o 40 minutos. Revisa de vez en cuando: si ves que se quedan secas, añade un poco más de agua caliente. Al final, prueba de sal y pimienta y corrige a tu gusto. Reposo y disfrute.

Cuando las lentejas estén tiernas, apaga el fuego y deja reposar el guiso cinco minutos. Ese ratito hace que los sabores se asienten y que la textura quede más melosa.

Valor nutricional

Este plato es muy completo: fibra, proteínas vegetales, minerales como el hierro y un buen aporte de vitaminas gracias a las verduras.

Calorías aproximadas (para toda la receta):

Lentejas (300 g): 1.020 kcal

Cebolla: 60 kcal

Zanahorias: 80 kcal

Pimiento verde: 20 kcal

Pimiento rojo: 30 kcal

Tomates: 36 kcal

Ajo: 15 kcal

Aceite de oliva: 360 kcal

Caldo y especias: 20 kcal

Total: unas 1.641 kcal.

Dividido entre 4 raciones: unas 410 kcal por plato.

Consejos finales

Estas lentejas con verduras al estilo Arguiñano son la prueba de que lo sencillo puede ser delicioso. Si te apetece, puedes añadir calabacín o calabaza para darles un toque diferente. Y si eres de los que prefieren un punto más “tradicional”, un poco de chorizo hará que recuerden a las de toda la vida. Tal como están, son 100 % vegetarianas y perfectas para una comida equilibrada.