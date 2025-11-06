Arroz con verduras de Karlos Arguiñano: receta saludable

El arroz con verduras es un clásico de la cocina mediterránea que nunca pasa de moda. Karlos Arguiñano, con su estilo cercano y natural, lo convierte en una receta sencilla y llena de sabor. Este plato combina lo mejor de la huerta con el arroz, logrando una comida equilibrada, colorida y muy nutritiva. Es perfecto para cualquier día de la semana, tanto si quieres cuidar tu alimentación como si simplemente te apetece disfrutar de un plato casero de verdad.

Ingredientes

Para cuatro personas:

300 g de arroz (mejor si es tipo bomba o redondo)

1 litro de caldo de verduras o agua con una pastilla de caldo

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 zanahoria grande

100 g de guisantes (frescos o congelados)

1 calabacín

1 tomate maduro o 2 cucharadas de tomate triturado

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán o una pizca de colorante alimentario

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Modo de preparación

Preparar las verduras.

Lava y seca todas las verduras. Pela la cebolla y los ajos, y pícalos finos. Corta los pimientos, la zanahoria y el calabacín en trozos pequeños. Ralla el tomate o tritúralo si lo prefieres. Hacer el sofrito.

Calienta el aceite en una sartén grande o una paellera. Añade la cebolla y los ajos, y deja que se pochen hasta que empiecen a dorarse ligeramente. Añadir las verduras.

Incorpora los pimientos y la zanahoria. Sofríelos unos cinco minutos, removiendo de vez en cuando. Después, agrega el calabacín y los guisantes, y cocina todo junto unos minutos más. Incorporar el tomate y el pimentón.

Añade el tomate rallado y cocina unos tres minutos para que se evapore el exceso de agua. Espolvorea el pimentón, mezcla bien y retira del fuego unos segundos para que no se queme. Agregar el arroz.

Incorpora el arroz y remueve durante un par de minutos para que se impregne de los sabores del sofrito. Este paso ayudará a que el grano quede suelto y con buena textura. Cocer el arroz.

Vierte el caldo caliente junto con el azafrán o el colorante. Ajusta de sal y pimienta. Cocina a fuego medio-alto durante unos diez minutos y luego baja el fuego para que siga cociendo otros ocho o diez minutos, hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido casi por completo. Rectifica el punto de sal del conjunto. Reposo.

Apaga el fuego y deja reposar el arroz unos cinco minutos tapado con un paño limpio. Este tiempo permite que los sabores se asienten y el arroz quede en su punto justo. Servir.

Espolvorea perejil picado antes de llevarlo a la mesa. Si quieres darle un toque fresco, puedes acompañarlo con unas rodajas de limón o una ensalada ligera.

Preparar esta sencilla receta es casi un pequeño ritual: cortar, sofreír, probar y disfrutar del aroma que se extiende por la cocina. Una receta que, sin duda, se gana un lugar fijo en cualquier recetario familiar.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 porciones

Información nutricional: Aproximadamente 380 kcal por porción. Rico en fibra, vitaminas y minerales. Bajo en grasas saturadas.

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal