Parece de restaurante pijo pero este entrante es perfecto para Navidad y se hace en 30 minutos

Hay un entrante que es perfecto para Navidad y se hace en sólo 30 minutos, además de que puedes dejarlo listo con antelación. Deberemos empezar a preparar una serie de recetas que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Son días de apostar claramente por un cambio en la forma de cocinar.

Buscamos unos buenos entrantes, pero sin dejarnos un dineral o encontrar en ellos algunos ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de dejar salir determinados elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que llega de la mano de una comida que puede convertirse en el mejor aliado de este tipo de detalles que puede ser lo que se convierta en el detalle que sin duda alguna nos hará empezar la cena de lujo. Con este tipo de ingredientes que puede acabar siendo esenciales. Te proponemos un entrante que parece de restaurante pijo, pero está buenísimo y es super barato.

Es perfecto para Navidad y se hace en 30 minutos

La Navidad es el momento en el que hacemos posible lo imposible, con unas recetas que pueden convertirse en una necesidad absoluta. Es hora de pensar en una serie de ingredientes que serán esenciales y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

El precio de la comida se ha convertido en un problema que deberemos tener en consideración. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Los entrantes son el inicio de unas comidas que, sin duda alguna, podremos empezar a preparar de una manera muy diferente. Es hora de saber qué es lo que podemos cocinar con antelación para que no nos ocupe tiempo y que nos haga descubrir lo mejor de un aperitivo que puede ser esencial.

Un detalle que puede acabar siendo lo que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible es importante en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el mejor aliado de un cambio que puede ser esencial.

Parece de un restaurante pijo pero es un entrante fácil y barato

Hay un plato de nuestra cocina nacional que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que la comida cobra un papel importante en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Que teníamos por delante en estos días en los que cada detalle cuenta y que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones.

Una ensaladilla un poco más especial será lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Le daremos un toque festivo y una decoración que acabará siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha nos invitan a disfrutar de la compañía y estar en la cocina lo menos posible, sin perder de vista la calidad de los platos que salen de él.

Ingredientes:

½ Kg de gambas (frescos o congelados)

1 kg de patatas para cocer

3 cucharadas soperas de guisantes (crudos o de bote)

1 zanahoria grande o 2 zanahorias medianas

300 gramos de mayonesa

Cebollino fresco para decorar

Sal y pimienta negra (al gusto)

Preparación:

Para comenzar, lava las patatas y las zanahorias con abundante agua. Ponlas a cocinar en una cazuela grande, sin pelarlas. Añade un puñado de sal. Las patatas y las zanahorias tienen diferentes tiempos de cocción, por eso es importante comprobar si la zanahoria está blanda para que no se pase. Una vez que las patatas y las zanahorias estén cocidas, apaga el fuego, escurre y deja enfriar. En caso de que las gambas no estén cocidas, pon a calentar otra cazuela con agua. Una vez que rompa en ebullición, agrega una pizca de sal e incorpora las gambas. Solo bastará unos minutos para que estén en su punto. Si te excedes con el tiempo, pelarlas será más difícil. Escurre las gambas, córtales la cabeza y pélalas cuidadosamente para que no se deshagan. Repite el proceso anterior con todas las gambas y córtalas en trozos pequeños de 1 o 2 centímetros aproximadamente. Ahora, pela y pica las zanahorias y las patatas en trozos pequeños. Arma la ensaladilla en un bol mezclando la patata picada, gran parte de la zanahoria, las gambas y casi todos los guisantes. A continuación, incorpora la mitad de la mayonesa y mezcla todos los ingredientes utilizando una cuchara de madera. Rectifica de sal si es necesario. Coloca la ensaladilla en una fuente, cúbrela con el resto de la mayonesa usando una cuchara o una espátula y decora con la zanahoria y los guisantes que quedaron.

Para finalizar, pica un poco de cebollino o perejil muy menudito y agrega por encima para darle un toque verde y aromático a esta deliciosa ensaladilla.