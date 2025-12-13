Los entrantes fáciles de hacer con los que vas a triunfar en la cena de Navidad este año

Vas a triunfar en la cena de Navidad con unos entrantes fáciles de hacer, un primer bocado a estas festas que deberemos empezar a poner en práctica antes de que sea tarde. Con ciertos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días que tenemos que empezar a tener en consideración algunos elementos que serán claves. Estas recetas que año tras año no paramos de disfrutar pueden reinventarse o hacerse de otra forma diferente.

Podemos descubrir nuevos sabores o ir en busca de los tradicionales, en temas de comida todo es posible. Sobre todo, si tenemos en consideración algunos pequeños elementos que sin duda alguna acabaremos haciendo realidad de una manera que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de empezar a crear algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Es momento de triunfar en una cena de Navidad que tendrá unos entrantes de vicio y que podemos empezar a visualizar de una forma muy diferente a lo esperado.

Vas a triunfar en la cena de Navidad de este año

La cena más importante del año, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos haga empezar a pensar en una Navidad en la que la primera mirada acabará siendo la de los entrantes. Un buen básico que sin duda alguna acabaremos obteniendo en estos días en los que buscamos las recetas más auténticas.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que la cena por excelencia nos invita a buscar opciones que no nos roben gran parte del tiempo. En su lugar tendremos que empezar a prepararnos para descubrir lo mejor de una cena de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

Son tiempos de intentar aprovechar al máximo este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar marcando una diferencia importante. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser esencial en unas jornadas en las que los ingredientes principales se visten de gala.

Este tipo de elementos que van llegando a toda velocidad y sin duda alguna, acabarán siendo los que nos harán innovar con esta lista de recetas sencillas y deliciosas.

Toma nota de estos entrantes fáciles de hacer

Este año 2025 los huevos rellenos son tendencia, son un entrante alto en proteínas y fácil de hacer. Se pueden dejar preparados y disfrutar junto a toda la familia con una copa de vino bien fresquita. Te proponemos un entrante de esos que seguro que queda bien.

Ingredientes:

8 huevos

100 gramos de gambas congeladas

50 gramos de pulpo congelado

8 cucharadas de mayonesa

1 limón

Pimienta blanca molida

Sal al gusto

Cómo preparar huevos rellenos:

Hervir los huevos durante 12 minutos. Pasado este tiempo, ponerlos en un bol lleno de agua con hielo para detener la cocción y poder retirar la cáscara más fácilmente. Pelar y picar los huevos cocidos a la mitad, retirar la yema y reservar el resto. Pelar las gambas congeladas y cocinar en agua con sal. Poner a calentar una cacerola con agua. Cuando hierva, cocinar el pulpo en agua con sal durante diez minutos. Pasado este tiempo retirar y cortar en trozos menudos. Reservar. En un bol incorporar las gambas, el pulpo y la mayonesa. Añadir el jugo de limón, sal y pimienta al gusto en un bol. Mezclar con una batidora hasta obtener una mezcla uniforme. Continuar hasta lograr una textura cremosa. Rectificar el sabor y punto de sal si es necesario. Reservar. Con una manga para repostería, incorporar la mezcla anterior a las mitades de los huevos cocidos en el espacio de la yema. Refrigerar los huevos rellenos de gambas y pulpo hasta el momento de servir.

Son tiempos de intentar ahorrar un poco sin renunciar al sabor, te proponemos el segundo entrante que hará las delicias de toda la familia y puedes dejar ya preparado, un delicioso paté de mejillones que puede llegar a ser un vicio. Como los huevos, los puedes dejar preparados con antelación y servir con un poco de pan.

Ingredientes:

210 g de mejillones en escabeche, unas 3 latas

1 cucharada de tomate frito

2 patatas medianas

El zumo de medio limón

½ cucharadita de pimentón picante

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de mayonesa

Paté de mejillones

Preparación: