Tiramisú sin huevo de Eva Arguiñano: receta fácil y cremosa

El tiramisú sin huevo de Eva Arguiñano es la prueba de que se puede disfrutar de uno de los postres italianos más famosos del mundo sin recurrir a ingredientes crudos ni a elaboraciones complicadas. Esta versión es perfecta para quienes prefieren una receta más ligera, segura y rápida, manteniendo intacta la esencia del tiramisú tradicional. Además, es ideal si buscas un tiramisu sin huevo fácil que salga bien a la primera.

A diferencia de la receta clásica, esta propuesta se basa en una crema suave de queso mascarpone y nata, lo que da como resultado un tiramisu sin huevo casero muy cremoso y apto para toda la familia. No necesita horno ni técnicas complicadas, por lo que también se considera un tiramisu sin huevo sin horno, perfecto para preparar con antelación.

Ingredientes sencillos y accesibles

Para elaborar este postre necesitarás:

250 g de queso mascarpone

200 ml de nata para montar (bien fría)

80 g de azúcar

1 paquete de bizcochos de soletilla

1 taza de café fuerte frío

Cacao puro en polvo

Con estos ingredientes básicos podrás preparar un tiramisu sin huevo paso a paso, equilibrado y con la textura característica que se espera de este postre.

Preparación paso a paso

Empieza montando la nata con el azúcar hasta que quede firme, pero sin pasarte para que no se corte. En un bol aparte, trabaja el mascarpone con movimientos suaves hasta que esté cremoso. Incorpora la nata montada poco a poco, con movimientos envolventes, hasta obtener una crema homogénea y ligera.

Prepara el café y déjalo enfriar. Moja ligeramente los bizcochos en el café, sin empaparlos en exceso, y colócalos en la base de una fuente o moldes individuales. Cubre con una capa generosa de crema y repite el proceso hasta terminar los ingredientes, acabando siempre con crema.

Lleva el tiramisú a la nevera durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Antes de servir, espolvorea cacao puro por encima. El resultado es un postre suave, fresco y muy equilibrado.