Tiramisú de Karlos Arguiñano: receta fácil y cremosa paso a paso

Prepara el tiramisú de Karlos Arguiñano con esta receta fácil, cremosa y perfecta para cualquier ocasión.

El tiramisú es uno de esos postres que rara vez fallan. Aunque nació en Italia, se ha hecho un hueco en muchas casas, también en las nuestras, quizá porque combina sabores sencillos que funcionan muy bien juntos. Esta versión, inspirada en el estilo directo y práctico de Karlos Arguiñano, busca precisamente eso: que cualquier persona pueda prepararlo sin complicaciones y obtenga un resultado cremoso, equilibrado y lleno de sabor. No hace falta experiencia en repostería, solo seguir el orden, evitar prisas y disfrutar del proceso.

Ingredientes

Crema

  • 500 g de queso mascarpone
  • 4 huevos grandes separados en claras y yemas
  • 120 g de azúcar
  • Una cucharadita de esencia de vainilla opcional

    • Montaje

    • 200 g de bizcochos de soletilla tipo savoiardi
    • 300 ml de café fuerte bien frío
    • Dos cucharadas de licor Amaretto o ron opcional
    • Cacao en polvo sin azúcar para espolvorear

    Modo de preparación

    1. Mezclar la base de la crema

    Empieza batiendo las yemas con el azúcar en un bol amplio. Hazlo con energía hasta que la mezcla adquiera un tono más claro y una textura espesa. Este paso contribuye a que el postre quede más suave y uniforme. Si te apetece, añade la vainilla. Incorpora luego el mascarpone y bátelo lo justo para que quede una crema lisa. Si se bate en exceso puede perder firmeza, así que conviene detenerse en cuanto no haya grumos.Receta de tiramisú

    1. Montar las claras

    En otro cuenco, monta las claras hasta que formen picos firmes. Deben mantenerse en su sitio al levantar las varillas. Este aire extra hará que la crema final quede más ligera. Añade las claras a la mezcla anterior en varias tandas, siempre con movimientos envolventes y sin prisa. Cuanto más delicadez pongas en este paso, mejor textura tendrá el tiramisú.

    1. Preparar el café

    Haz un café bien cargado y déjalo enfriar por completo. Si vas a usar licor, añádelo ahora. A la hora de mojar los bizcochos, sumérgelos solo un instante. Si se empapan en exceso se deshacen y el postre queda demasiado húmedo.

    1. Montar el postre

    Elige una fuente rectangular o vasos individuales. Coloca una primera capa de bizcochos humedecidos y cúbrela con una capa generosa de crema. Repite hasta completar dos o tres niveles, según el tamaño del recipiente. Termina siempre con la crema para que el cacao se adhiera bien al final.

    1. Reposo necesario

    Deja el tiramisú en la nevera al menos cuatro horas. Si puedes dejarlo toda la noche, ganarás en sabor y consistencia. El cacao conviene espolvorearlo justo antes de servir, así mantiene su color y su aroma.

    Este postre es perfecto para preparar con antelación, algo que siempre se agradece cuando hay invitados o poco tiempo el mismo día. Además, es un postre que gusta a casi todo el mundo, lo que lo convierte en una apuesta segura para cualquier ocasión.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos más el reposo
    Porciones: entre 6 y 8 raciones
    Información nutricional aproximada: unas 3.200 calorías en total
    Tipo de cocina: italiana
    Tipo de comida: postre

