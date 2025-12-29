Cómo cocer bocas grandes congeladas: guía fácil paso a paso

Las bocas de cangrejo grandes congeladas son un manjar muy apreciado en celebraciones y comidas especiales. Aunque se compran ya congeladas, cocerlas correctamente es clave para que queden jugosas, sabrosas y con la textura perfecta. En esta guía fácil y práctica te explico cómo cocer bocas de cangrejo grandes congeladas paso a paso, sin complicaciones y con trucos de cocina que marcan la diferencia.

¿Hay que descongelar las bocas de cangrejo antes de cocerlas?

No. Uno de los errores más comunes es descongelarlas previamente. Las bocas de cangrejo se cuecen directamente congeladas, lo que ayuda a conservar su sabor y evita que la carne se reseque. Este método es similar al que se utiliza para otros mariscos, como cuando aprendemos a cocer cangrejos o incluso al proceso de cocer langosta.

Ingredientes necesarios

Para una cocción básica y efectiva necesitarás:

Bocas de cangrejo grandes congeladas

Agua abundante

Sal gruesa (unos 60 g por litro de agua)

1 o 2 hojas de laurel (opcional)

No es necesario añadir más ingredientes, ya que el marisco tiene un sabor intenso que no conviene enmascarar.

Paso a paso: cómo cocer bocas de cangrejo grandes congeladas

Prepara una olla grande

Utiliza una olla amplia donde las bocas queden holgadas. Esto garantiza una cocción uniforme. Añade agua y sal. Llena la olla con agua suficiente para cubrir el marisco. Añade la sal cuando el agua aún esté fría y, si quieres, una hoja de laurel. Lleva el agua a ebullición. Es importante que el agua hierva con fuerza antes de introducir las bocas de cangrejo. Introduce las bocas congeladas. Añádelas directamente desde el congelador. Al hacerlo, el agua perderá algo de temperatura; espera a que vuelva a hervir. Cuenta el tiempo de cocción. Desde que el agua vuelve a hervir, cuece las bocas grandes durante 8–10 minutos. No las sobrecuezas, ya que podrían quedar secas. Enfriado rápido. Sácalas con una espumadera y pásalas a un bol con agua fría y hielo. Este paso corta la cocción y fija la textura.

Consejos para que queden perfectas

No tapes la olla durante la cocción.

Respeta los tiempos según el tamaño.

Sírvelas templadas o frías, nunca demasiado calientes.

Este tipo de técnica se aplica también en otros mariscos delicados, como cuando se aprende cómo cocer el pulpo correctamente, donde el control del tiempo es fundamental.

Cómo servir las bocas de cangrejo

Una vez cocidas, puedes servirlas:

Solas, con limón al lado

Con una vinagreta suave

Como parte de una mariscada

En ensaladas templadas de marisco

Para abrirlas fácilmente, utiliza un cascanueces o la parte trasera de un cuchillo resistente.

Conclusión

Ahora que ya sabes cómo cocer bocas de cangrejo grandes congeladas, solo queda disfrutar de este marisco exquisito en casa. Siguiendo estos pasos sencillos conseguirás un resultado profesional, lleno de sabor y con la textura ideal. Una receta básica, pero imprescindible, para lucirte en cualquier ocasión especial.