Tiramisú en Thermomix: receta fácil y cremosa paso a paso

Si hablamos de postres irresistibles, el tiramisú ocupa un lugar de honor. Es de esos dulces que enamoran a la primera cucharada: el contraste entre el café, el cacao y la suavidad del mascarpone es simplemente perfecto. La buena noticia es que, con la Thermomix, preparar un tiramisú casero deja de ser complicado y se convierte en un proceso rápido y hasta divertido.

Lo mejor es que no necesitas ser experto en repostería: basta con seguir unos pasos sencillos y dejar que la máquina haga la parte más pesada. El resultado será un postre cremoso y elegante, digno de una celebración familiar o de sorprender a tus invitados.

Ingredientes (para 8 personas)

500 g de queso mascarpone

4 huevos (separadas claras y yemas)

120 g de azúcar

200 g de bizcochos de soletilla

250 ml de café fuerte (puede ser descafeinado)

30 ml de licor Amaretto o ron (opcional)

30 g de cacao puro en polvo

Una pizca de sal

Paso a paso

El café primero. Prepara un café cargado y déjalo enfriar en un cuenco amplio. Si te apetece, mézclalo con un chorrito de licor, que le dará ese aire auténtico italiano. Montar las claras. Coloca la mariposa en la Thermomix, añade las claras con una pizca de sal y programa 4 minutos a velocidad 3,5. Cuando estén firmes, pásalas a un bol y reserva. Yemas y azúcar. En el vaso sin lavar, pon las yemas y el azúcar. Bate 3 minutos a velocidad 3, hasta que la mezcla quede blanquecina y con volumen. Incorporar el mascarpone. Añade el queso y mezcla 1 minuto a velocidad 3. Obtendrás una crema suave y densa. Unirlo todo. Vierte la mezcla de mascarpone sobre las claras montadas y mezcla con movimientos envolventes. Este detalle hace que la crema quede ligera y aireada. Montar el postre. Moja los bizcochos rápidamente en el café frío y coloca una primera capa en una fuente. Cubre con crema, luego otra capa de bizcochos, y así hasta terminar con crema arriba. El toque final. Espolvorea cacao puro por encima con un colador fino. Lleva la fuente a la nevera y deja reposar al menos 4 horas. Si puedes prepararlo de un día para otro, mucho mejor: gana en sabor y consistencia.

Trucos que nunca fallan

Usa huevos fresquísimos , porque en esta receta no se cocinan.

, porque en esta receta no se cocinan. Si quieres hacerlo más suave, sustituye una parte del mascarpone por queso crema light. Una opción saludable.

No empapes demasiado los bizcochos : basta con un toque de café para que no se rompan.

: basta con un toque de café para que no se rompan. El cacao puro equilibra el dulzor, así que evita el cacao azucarado.

Calorías aproximadas

Mascarpone (500 g): 1700 kcal

Huevos (4): 280 kcal

Azúcar (120 g): 480 kcal

Bizcochos (200 g): 780 kcal

Café y licor: 60 kcal

Cacao puro (30 g): 120 kcal

Total de la receta: 3420 kcal aprox.

Por ración (8): unas 430 kcal.

Un clásico que nunca defrauda

El tiramisú es ese postre que convierte cualquier comida en una celebración. Servido bien frío, con sus capas perfectamente montadas, resulta tan vistoso como delicioso. Y lo mejor de todo: con la Thermomix tienes la seguridad de que la crema quedará en su punto justo, sin esfuerzo.

Si buscas un postre fácil, elegante y que guste a todos, este tiramisú en Thermomix es la respuesta. Una receta que combina tradición italiana con la comodidad moderna… y que seguramente repetirás más de una vez.