País Vasco y Cataluña concentran casi el 70% de los nuevos funcionarios autonómicos en el último año. Según los datos publicados por el Ministerio de Función Pública, el País Vasco que gobierna Imanol Pradales (PNV) con el apoyo del PSOE incorporó entre julio de 2024 y julio de 2025 -último dato publicado- a 23.075 empleados públicos, por lo que supera la cifra de 112.000 funcionarios con algo más de 2,2 millones de habitantes.

Esta cifra supone que el País Vasco concentra el 37,7% de todas las nuevas incorporaciones a las administraciones públicas de las autonomías de España. En conjunto, las comunidades autónomas ampliaron la nómina de funcionarios entre julio de 2024 y julio de 2025 en 61.100, rozando ya los dos millones.

Mientras, la Cataluña de Salvador Illa (PSC), presidente de la Generalitat desde agosto de 2024, ha aumentado la nómina de funcionarios autonómicos en 17.994, lo que supone el 29,5% de todas las nuevas incorporaciones a las comunidades autónomas en el último año. En Cataluña hay ya casi 269.000 funcionarios y suma ocho millones de habitantes.

Entre las dos regiones nacionalistas concentran casi el 70% de todos los nuevos funcionarios autonómicos, los citados 61.100. Con estas nuevas incorporaciones, las regiones rozan ya los dos millones de funcionarios. En el conjunto de las administraciones públicas se ha superado por primera vez los 3,1 millones de funcionarios.

Para poder comparar, en el caso de la Comunidad de Madrid el número de funcionarios ha crecido en el último año en 4.108, lo que supone un 7% del total de las administraciones regionales. Madrid tiene siete millones de habitantes y menos de 233.000 funcionarios.

En el caso de Andalucía, la región más poblada de España, el incremento en el último año es de sólo 1.517 empleados públicos, según el Ministerio de Función Pública. Es un 2,5% de todo el aumento de funcionarios de las comunidades autónomas.

Las cifras de funcionarios reflejan el tamaño del Gobierno autonómico de las dos regiones más nacionalistas, que simulan en muchos casos estructuras de Estado. El País Vasco además acaba de arañar otra competencia a la Administración central, la gestión de las prestaciones del paro, lo que obligará al SEPE a traspasar 560 empleados a la nómina de la comunidad autónoma.

La cifra de las empresas púbicas es otro ejemplo de esas estructuras. Como publicó este diario, el País Vasco tiene 73 empresas públicas, mientras que Cataluña suma más de 60 y Madrid, menos de 25. Sólo de empresas públicas, a lo que hay que añadir después consorcios y entes públicos. Cataluña tiene en total 226 organismos públicos, frente a los 53 de la Comunidad de Madrid.

Para mantener estos empleados públicos y estos organismos son necesarios fondos. En el caso de Cataluña coincide en que es la región más endeudada de España -en relación al PIB le supera Valencia-. En este contexto, el Gobierno catalán es el que ha exigido al central la condonación de una parte de la deuda que posteriormente se ha extendido a todas las regiones -las del PP no lo van a solicitar-.

Para Cataluña supondrá reducir en 15.000 millones de euros su deuda, que alcanza los 80.000 millones. Y en la rampa de salida está la cesión de todos los impuestos y su salida del sistema común a cambio de abonar una cantidad a la Administración central como cuota de solidaridad. Es el cupo catalán, que entre otras cosas disparará aún más el número de empleados públicos de Cataluña.