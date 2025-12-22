Hacienda lo hace oficial: el giro más radical en la declaración de la Renta para 2026

Hacienda obligará a los desempleados a presentar la declaración de la renta en 2026. El Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, obliga a los perceptores de cualquier subsidio de desempleo a cumplir con sus ejercicios de IRPF bajo amenaza de perder el derecho a la ayuda. Esto corresponderá a los ingresos recibidos en el año 2025 que está a punto de expirar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de Hacienda con la renta 2026.

Acaba 2025 y millones de españoles ya hacen ejercicios de ingeniería financiera para poder aplicar deducciones en la próxima campaña de la renta que se iniciará en el mes de abril y expirará en julio de 2026. En el próximo ejercicio tendrán que presentar el IRPF los contribuyentes que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros y este límite bajará a 15.876 euros (a la espera de noticias) para los que tengan dos pagados y el segundo supere los 1.500.

Independientemente del nivel de ingresos, Hacienda obligará a presentar la declaración de la renta en 2026 a todos los desempleados españoles que reciban una prestación por desempleo. En noviembre, el Gobierno cifró en 2.424.961 las personas que hay en situación de desempleo en nuestro país y se calcula que alrededor de 1,8 millones son beneficiarios de algunas de las ayudas al desempleo, como la prestación contributiva de desempleo, el subsidio por cotizaciones insuficientes, subsidio de agotamiento de la prestación contributiva o la ayuda para mayores de 52 años.

El Real Decreto-ley 2/2024, que entró en vigor el pasado 21 de mayo y supuso una revolución en todos los subsidios de la Seguridad Social, llegó con un aumento de las cuantías en los primeros meses del subsidio y también introdujo su letra pequeña: los desempleados tendrían la obligación de presentar la declaración de la renta independientemente de los ingresos anuales y ante la amenaza de perder el derecho a esta ayuda que es vital para cientos de miles de españoles.

Hacienda y la renta en 2026

En un principio, esta obligación entraba en vigor en la pasada campaña de la declaración de la renta, pero, como suele ser habitual con las directrices del Gobierno, finalmente se echó atrás y finalmente esta orden entrará en vigor en la campaña de la declaración de la renta de 2026. La Agencia Tributaria ya comunicó esta decisión a través de un comunicado publicado a primeros de año.

«De acuerdo con el Informe emitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de 12 de marzo de 2025, sobre la obligación universal de presentar declaración de IRPF por los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, por motivos de seguridad jurídica, el primer ejercicio económico en el que se aplicará la obligación universal de presentar la declaración del IRPF será el ejercicio 2025, teniendo en cuenta que la modificación normativa establecida por el RD-Ley 2/2024, de 21 de mayo, entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, y, por tanto, durante los diez primeros meses del actual ejercicio fiscal no habría existido la obligación», informó la Agencia Tributaria.

«En consecuencia, la obligación universal de presentar declaración de renta por todos los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo no se aplicará en el IRPF 2024», resumió. De esta forma, esta obligación se aplazó un año y entrará en vigor a partir de la próxima campaña de la renta.

En un canal habilitado para responder a las dudas de los contribuyentes, desde el Ministerio de Hacienda también quisieron dejar claro que esta obligación llegará en la próxima campaña de la renta. «A partir de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025, a presentar en 2026, todos los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo estarán obligados a presentar la declaración, en cualquier caso, incluso en aquellos en que sea la única renta que perciban y con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley del IRPF para la obligación de declarar», zanjó.