Un ex campeón olímpico de ciclismo en Río 2016 se enfrenta a cuatro años de cárcel por estafa en Mallorca

Corren malos tiempos para el ciclista italiano Fabio Anobile, un ex campeón paralímpico acusado de estafar más de 73.000 euros a tres víctimas en Mallorca. Ahora, deberá sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentarse a una petición de cuatro años de cárcel.

El fiscal entiende que el deportista había estafado a tres víctimas -todas ellas de Mallorca- con las que habría conseguido de forma fraudulenta una importante cantidad de dinero. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama que indemnice íntegramente a las víctimas por las cantidades supuestamente sustraídas.

La causa estaba fijada para este jueves en la Audiencia de Provincial de Palma, pero por un error en las notificaciones, ha quedado pospuesta hasta nueva fecha. Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se produjeron entre finales de 2023 y comienzos de 2024, durante una estancia de Anobile en la isla. El primer episodio habría tenido como protagonista a una mujer a la que conoció en un club de tenis de Palma.

El ciclista —medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y figura destacada en competiciones internacionales de ciclismo adaptado— le comentó que acababa de recibir una supuesta herencia millonaria, cifrada en unos 250 millones de euros, y que buscaba oportunidades de inversión en Baleares.

Tras ganarse su confianza, consiguió que la mujer le prestara 12.500 euros y viajara junto a él a Dubái. Sin embargo, una vez allí, y siempre según el relato de la acusación, Anobile utilizó sin consentimiento las tarjetas bancarias de la víctima para afrontar diversos gastos, alcanzando un importe cercano a los 68.000 euros.

El segundo afectado sería un hombre al que el deportista conoció a través de una aplicación para organizar partidos de pádel. En este caso, Anobile le ofreció la compra de una bicicleta de alta gama, valorada en alrededor de 11.000 euros, asegurando tener acceso preferente a este tipo de material por su condición de deportista profesional. El interesado llegó a pagar 1.680 euros como adelanto, aunque la bicicleta nunca fue entregada.

El tercer engaño se habría producido en el marco de un supuesto negocio de relojes de lujo. Anobile aseguró estar patrocinado por la firma Rolex y ofreció a una mujer la posibilidad de adquirir unidades a precio reducido para su posterior reventa. La víctima le entregó 4.250 euros, una cantidad que no volvió a recuperar.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían constituir delitos de estafa y falsedad documental, por lo que, además de la pena solicitada, pide que Anobile asuma la responsabilidad civil correspondiente.

Fabio Anobile es conocido en el ámbito del deporte adaptado por su participación en numerosas competiciones internacionales, especialmente en pruebas de ciclismo en pista y contrarreloj. Su medalla en Río 2016 supuso uno de los mayores logros de su carrera deportiva y le otorgó un notable reconocimiento en Italia y en el circuito paralímpico europeo.