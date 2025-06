A medida que nos acercamos al final de la campaña de la declaración de la renta 2024, la sensación de urgencia empieza a instalarse en muchos hogares. Si aún no has presentado tu declaración, llega el momento de hacerlo ya que Hacienda dará por finalizada la campaña el 30 de junio, pero además quizá te interese saber que, esta vez, la Agencia Tributaria ha lanzado un aviso importante que podría afectar directamente a tu bolsillo.

Una advertencia que busca evitar los errores más comunes, prevenir sanciones innecesarias y, sobre todo, informar a quienes no saben que podrían beneficiarse de ciertas deducciones fiscales que, muchas veces, pasan desapercibidas debido a que estas suelen generar más de un dolor de cabeza. Aunque el sistema del borrador ha facilitado mucho la tarea a los contribuyentes, sigue siendo habitual que algunos conceptos no aparezcan automáticamente, especialmente aquellos que dependen de circunstancias personales, profesionales o incluso geográficas. Es decir, si tú no revisas bien, es muy probable que pierdas oportunidades de ahorro o que declares mal sin querer. Conviene conocer bien entonces, el aviso de Hacienda a España que afecta a tu declaración de la renta

El aviso de Hacienda a España que afecta a tu declaración de la renta

A pocos días del cierre, todavía hay muchas personas que ignoran si están obligadas a declarar, si tienen derecho a deducciones o si han cometido algún fallo en su borrador. Y ahí es donde entra el aviso de Hacienda en el que recuerda a todos los ciudadanos que repasen con atención tanto las deducciones estatales como las autonómicas. Estas últimas varían mucho en función de la comunidad autónoma y, si no las conoces bien, puedes estar dejando dinero encima de la mesa. No se trata sólo de evitar errores, sino de aprovechar al máximo lo que la ley permite. Y no, no es hacer trampas: es conocer tus derechos fiscales.

Un buen ejemplo es la deducción por seguro del hogar, que no todo el mundo sabe que puede incluir en su declaración. Pero para hacerlo, hay que cumplir ciertos requisitos muy específicos, y ahí es donde muchos fallan.

¿Cuándo puedes desgravar el seguro del hogar?

Este es uno de los puntos más destacados del aviso de la Agencia Tributaria, porque es una deducción que muchos ignoran y que, sin embargo, puede suponer una diferencia importante en el resultado final. En términos generales, hay tres perfiles de contribuyentes que pueden beneficiarse de esta deducción, siempre y cuando se cumplan los requisitos correspondientes:

Propietarios con hipoteca anterior a 2013 : si compraste tu vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y tienes una hipoteca vinculada, puedes desgravar hasta el 15% de un máximo de 9.040 euros anuales. En este caso, el seguro del hogar forma parte de los gastos deducibles siempre que esté vinculado al préstamo hipotecario.

Propietarios que alquilan su vivienda : si alquilas tu vivienda, puedes incluir el seguro del hogar como un gasto necesario para obtener rendimientos del capital inmobiliario. Esta deducción se declara en la casilla 0114 del modelo de renta.

Autónomos que trabajan desde casa: si eres trabajador autónomo y utilizas parte de tu vivienda como despacho u oficina, puedes deducir un porcentaje del seguro del hogar proporcional al uso profesional. Por ejemplo, si usas un 20% de tu casa para trabajar, puedes aplicar ese mismo porcentaje en la deducción, en la casilla 200 como gasto de la actividad.

Deducciones autonómicas que podrían sorprenderte

Más allá de las deducciones generales, cada comunidad autónoma cuenta con un catálogo propio de ventajas fiscales que pueden suponer un alivio considerable en la declaración. Y es aquí donde entra el segundo gran foco del aviso de Hacienda: no pasar por alto las deducciones autonómicas, sobre todo si tu situación personal o familiar encaja con alguno de los supuestos previstos.

Un caso llamativo es el de Cantabria, donde los contribuyentes pueden deducirse parte de los gastos en tratamientos dentales, asistencia médica, embarazo, nacimiento de hijos, accidentes o invalidez. Estos beneficios no sólo se aplican al contribuyente, sino también a los familiares que estén incluidos en el mínimo familiar, lo que amplía considerablemente el alcance de la deducción.

Los límites establecidos son de hasta 500 euros en declaración individual y 700 euros en conjunta, aunque esta cantidad se incrementa en 100 euros adicionales si el contribuyente (o su pareja, en caso de declaración conjunta) tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Eso sí, para beneficiarse de esta deducción hay que cumplir un requisito clave: que la base liquidable total no supere los 22.946 euros en individual o los 31.485 euros en conjunta.

Además, los pagos deben haberse realizado por medios rastreables (como tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta) y deben estar debidamente justificados con factura. En otras palabras: los pagos en efectivo no sirven, y si no guardaste la documentación, no podrás aplicar la deducción.

No presentar la renta también tiene consecuencias

Si formas parte del grupo de personas que aún no ha presentado la declaración, es importante que no lo dejes pasar porque quedan días para que finalice la campaña. No declarar cuando estás obligado puede derivar en sanciones económicas que van desde recargos por presentación fuera de plazo hasta multas proporcionales a la cantidad no ingresada. Incluso si el resultado era a devolver, presentar fuera de plazo puede complicarte la vida, especialmente si en el futuro necesitas acreditar tu situación fiscal para solicitar becas, ayudas o hipotecas.

Y si no estás obligado a declarar, puede que te convenga hacerlo igualmente. Hay personas que, aunque no superen el umbral obligatorio, pueden obtener una devolución si presentan la declaración porque les han retenido más de lo debido en sus nóminas o contratos. Por eso, revisar el borrador y hacer una simulación nunca está de más.