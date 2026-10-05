Tarta de chocolate blanco y bizcocho: receta fácil y esponjosa

Hay combinaciones en repostería que juegan al contraste absoluto. Un bizcocho aireado, casi flotante, abrazado por una capa generosa de chocolate blanco que aporta ese punto dulce y untuoso sin llegar a saturar. Preparar una tarta de chocolate blanco y bizcocho de chocolate blanco en casa tiene su aquel; no se trata solo de mezclar ingredientes en un bol, sino de cogerle el punto al horno y entender cómo se comporta una cobertura tan delicada al enfriarse.

A veces nos complicamos con tartas de pisos imposibles cuando lo que de verdad apetece un domingo por la tarde es un bizcocho jugoso, con una miga tierna que absorba el toque lácteo del chocolate sin perder la estructura. Prueba también esta tarta de chocolate blanco y galletas.

Ingredientes

200 gramos de harina de repostería tamizada.

180 gramos de azúcar blanco común.

4 huevos camperos a temperatura ambiente.

100 mililitros de aceite de girasol suave.

120 mililitros de leche entera.

1 sobre de levadura química.

200 gramos de chocolate blanco de buena calidad para fundir.

150 mililitros de nata líquida para montar.

Una pizca de sal y ralladura de un limón.

Cómo hacer tarta de chocolate blanco y bizcocho paso a paso

Montar los huevos junto con el azúcar en un bol amplio utilizando unas varillas eléctricas hasta que la mezcla triplique su volumen y adquiera un tono blanquecino y espumoso. Verter el aceite y la leche en hilo fino sin dejar de remover a velocidad baja, integrando después la ralladura de limón y la pizca de sal. Incorporar la harina y la levadura previamente tamizadas, realizando movimientos envolventes con una espátula de silicona para no perder el aire conseguido en los huevos. Verter la masa en un molde redondo engrasado y hornear a 170 grados durante unos t35 minutos, comprobando con un palillo que el interior sale seco antes de desmoldar sobre una rejilla. Fundir el chocolate blanco junto con la nata al baño maría o a golpes cortos de microondas, remover hasta conseguir una crema lisa y brillante, y cubrir el bizcocho ya frío dejando que caiga de forma natural por los bordes.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto de este bizcocho radica en el trato que le das a los huevos al principio. Si no bates el conjunto hasta que espume de verdad, la masa saldrá densa y bajita.

Otro detalle clave con el chocolate blanco es vigilar que no se queme al fundir; es rematadamente sensible al calor excesivo y se vuelve grumoso en un segundo. Un golpe de calor suave y paciencia con la espátula salvan cualquier cobertura.

Variantes de la receta

La base admite pequeños cambios según lo que guardes en la despensa. Si un día no tienes leche entera, un yogur natural desnatado le aporta una humedad brutal a la miga sin alterar demasiado el resultado final. En esta misma línea de postres prueba en casa una rica tarta de te matcha y chocolate blanco.

Con qué acompañar tarta de chocolate blanco y bizcocho

Este tipo de postres quedan ideal con un buen café bien cargado. En el caso de los más pequeños de la casa, un batido de vainilla será ideal.

Cómo conservar tarta de chocolate blanco y bizcocho

Lo ideal es guardarla bajo una campana de cristal o en un recipiente hermético en un rincón fresco de la cocina, aguantando perfectamente tierna un par de días. Si el ambiente es muy caluroso, la nevera será obligatoria por la nata, pero recuerda sacarla un buen rato antes de comerla para que la miga recupere su textura esponjosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera de aprovechamiento y repostería fácil

Tipo de comida: Merienda / Postre

Información nutricional: Alrededor de 410 kcal por porción, con un aporte notable de carbohidratos y azúcares procedentes del chocolate y el bizcocho.