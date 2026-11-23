Cupcakes de Navidad con crema: ideas fáciles para decorar y sorprender
Prepara cupcakes de Navidad con crema y descubre ideas de decoración para conseguir unos dulces vistosos y deliciosos.
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En una mesa navideña cargada de turrones y polvorones, unos cupcakes de Navidad con crema aportan frescura, color y un punto desenfadado que suele encantar tanto a niños como a adultos. Son bocados individuales fáciles de repartir tras la sobremesa o en una merienda festiva, y no exigen técnicas complicadas para lucir bien.
Si te apetece jugar con las especias de invierno, la base puede inspirarse en unos cupcakes de jengibre y canela, dulce navideño o tomar un aire más otoñal cercano a unas magdalenas de crema de castañas y queso, aunque un bizcocho tierno de vainilla o cacao sigue siendo el lienzo más agradecido.
Ingredientes para preparar cupcakes de Navidad con crema
Para doce unidades medianas:
Cómo hacer cupcakes navideños paso a paso
- Bate la mantequilla blanda con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida.
- Incorpora los huevos uno a uno, añadiendo la vainilla y la canela, y ve alternando la harina tamizada con la leche a velocidad suave para no desarrollar en exceso el gluten y mantener una miga esponjosa.
- Reparte la masa en cápsulas dentro de un molde rígido, así no se abren hacia los lados al subir, llenando apenas dos tercios de cada una.
- Hornea a 180 ºC (calor arriba y abajo) durante unos dieciocho o veinte minutos, hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio.
- Déjalos reposar cinco minutos en el molde y pásalos a una rejilla hasta que estén completamente fríos antes de decorar; si aplicas la crema con el bizcocho tibio, resbalará al instante.
Cómo preparar la crema para decorar
Una buena cobertura marca la diferencia entre un dulce casero cualquiera y un bocado redondo. Para elegir la textura adecuada, puedes revisar distintas fórmulas de crema para cupcakes, pero una alternativa práctica consiste en batir mantequilla ablandada con azúcar glas tamizado durante varios minutos hasta que quede aireada, sumando un toque de leche o queso crema frío si quieres rebajar el dulzor.
Cuando la crema tenga cuerpo y admita manga sin cortarse, sepárala en boles si vas a teñirla.
Ve añadiendo el colorante poco a poco con la punta de un palillo: los tonos pastel o verdes suaves quedan mucho más apetecibles que los colores saturados en exceso.
Ideas para decorar cupcakes de Navidad
Con una boquilla de estrella abierta puedes formar pequeños abetos enrollando la crema en espiral de mayor a menor diámetro y rematando con una estrella de azúcar o una frambuesa.
Otro recurso rápido consiste en alisar una capa fina con espátula y dibujar coronas navideñas usando hojas de menta fresca, arándanos rojos y trocitos de pistachos pelados.
Si prefieres un acabado limpio sin manga pastelera, espolvorea azúcar glas sobre una plantilla casera con forma de estrella o copo de nieve, o coloca una galleta de mantequilla partida por la mitad a modo de adorno. Lo importante es no saturar de azúcar cada pieza para que el conjunto siga resultando agradable al paladar.
Cómo conservar los cupcakes navideños
Guárdalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos o tres días si el ambiente de casa es fresco y la cobertura no lleva lácteos perecederos.
Si hace calor o has empleado queso crema o nata, consérvalos en la nevera bien cubiertos y sácalos media hora antes de servir para que recuperen suavidad.
Información nutricional
Tiempo de preparación: Unos 20 minutos de preparación más 20 minutos de horneado y enfriado.
Porciones: 12 cupcakes medianos.
Información nutricional: Aproximadamente 4.680 kcal totales para la tanda completa (unas 390 kcal por unidad), con predominio de hidratos de carbono sencillos y grasas de mantequilla y lácteos.
Tipo de cocina: Repostería festiva casera.
Tipo de comida: Postre / Merienda navideña.