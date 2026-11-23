Cuando se acerca la Nochebuena o la Navidad, organizar los entrantes sin pasar horas pegado a los fogones se agradece más que nunca. Las cremas calientes encajan de maravilla en una comida copiosa: abren el apetito, reconfortan en pleno invierno y permiten dejar gran parte del trabajo adelantado. Con la Thermomix, el control de temperatura y el triturado fino consiguen texturas limpias y sin hebras, algo que a mano exige coladores y mucha paciencia.

Las mejores cremas de Navidad para preparar en Thermomix

El secreto de un buen entrante festivo no está en complicarse con ingredientes imposibles, sino en elegir bases con carácter que admitan un remate vistoso en la mesa. Una crema bien resuelta se puede servir en copa, en plato hondo o en cuencos pequeños, y admite contrastes crujientes, un hilo de aceite aromatizado o unos tropezones guardados aparte.

Si buscas un perfil dulce y envolvente que huela a invierno desde el primer bocado, una crema de castañas Thermomix aporta esa calidez tan propia de estas fechas, ideal para combinar con un toque salado o ahumado.

Cuando apetece un matiz más vegetal y delicado, la crema de alcachofas Thermomix ofrece una elegancia sutil que encaja muy bien antes de un asado o un pescado al horno.

Crema de marisco en Thermomix

Una crema de marisco bien trabajada concentra el sabor del fondo sin resultar pesada ni harinosa. Partir de cabezas, cáscaras y recortes de gambas o langostinos, bien tostados antes de mojar, marca la diferencia entre una crema plana y un entrante con profundidad marina.

En el vaso de la máquina, rehogar cebolla, puerro, tomate y un toque de brandy o vino blanco antes de añadir el caldo permite extraer aromas con rapidez. Tras triturar y colar con precisión, un último golpe de calor con nata o un poco de mantequilla fría redondea la textura. Reservar un par de colas salteadas o un picadillo de cebollino para el emplatado da el remate festivo sin recargar el plato.

Crema de calabaza y verduras en Thermomix

Entre los entrantes invernales más agradecidos destaca la combinación de hortalizas dulces y aromáticas, que gusta tanto a adultos como a quienes prefieren sabores suaves. Una crema de calabaza y boniato Thermomix reúne ese dulzor natural y esa cremosidad densa que sienta tan bien en días fríos, admitiendo variantes con zanahoria, puerro o un punto de jengibre fresco.

La clave aquí está en no pasarse de líquido. Si añades caldo o agua de más desde el principio, luego cuesta concentrar el sabor; mejor incorporar lo justo, triturar de forma progresiva hasta lograr un terciopelo uniforme y ajustar al final si la quieres más ligera.

Crema de setas y champiñones en Thermomix

Las setas aportan un fondo terroso y sabroso que eleva cualquier menú navideño sin necesidad de carnes ni mariscos. Mezclar champiñones comunes con shiitake, boletus secos rehidratados o setas de temporada multiplica los matices en boca.

Saltear primero las setas, reservando algunas láminas doradas para decorar, evita que suelten agua de golpe y concentra su aroma. Al triturarlas con ajo suave, chalota, caldo y un chorrito de leche o nata, se obtiene una crema oscura, aromática y muy reconfortante.

Consejos para preparar cremas navideñas

Preparar las cremas con uno o dos días de antelación libera tiempo el día de la fiesta y, en muchos casos, asienta los sabores. Guárdalas en recipientes herméticos en la nevera una vez frías y caliéntalas despacio justo antes de servir, removiendo para devolverles su homogeneidad.

Si notas que la crema ha espesado demasiado en el frío, añade un chorrito de caldo, leche o nata al calentarla y dale unos segundos de triturado suave.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: Unos 30 a 40 minutos por receta (más reposo o enfriado si se prepara con antelación).

Porciones: 6 raciones generosas como entrante.

Información nutricional: Entre 1.350 y 2.250 kcal totales por olla completa según la receta y la cantidad de nata o aceite empleada (aproximadamente 225 a 375 kcal por ración), con predominio de hidratos de carbono complejos y grasas saludables o lácteas según la versión.

Tipo de cocina: Cocina casera de temporada y repostería/cocina festiva española adaptada.

Tipo de comida: Entrante / Primer plato caliente.