Las croquetas son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, si bien conseguir que queden cremosas en su interior y crujientes por fuera puede dar quebraderos de cabeza. Para lograr el mejor resultado, Olga, una anciana cocinera de 75 años, compartió su receta de croquetones de langostino con pocos ingredientes y un sabor sin igual.

«Hoy hemos hecho croquetones de Navidad a 15 céntimos», comenzó exponiendo en un vídeo en su cuenta de TikTok @lawela777omg. Para preparar este manjar, utiliza seis langostinos, tres cucharadas de harina y 500 ml de leche, además de otros productos.

Esto es lo que se necesita para preparar los croquetones

El quid de la cuestión está en usar las cabezas de los langostinos para elaborar un jugo que más adelante se añade a la masa. De esta forma, se concentra el sabor del marisco y le brinda un toque más fuerte al relleno. Olga incorpora los siguientes ingredientes:

Seis langostinos crudos

Tres cucharadas soperas de harina de trigo

500 ml de leche desnatada

3 cucharadas soperas de aceite de oliva

Un chorrito de brandy y jerez

Para el empanado: Harina, dos huevos y pan rallado

Aceite abundante para freír

Con estas proporciones, la abuela estima que se pueden conseguir cerca de 20 croquetones, aunque señaló que los hizo de un gran tamaño y que podrían hacerse más si se preparan más pequeños. «Han salido veinte, porque las hemos hecho un poquito grandes», apuntó.

Cómo preparar los croquetones de langostinos

Retirar la cabeza a los langostinos, guardarlas aparte y cortar la carne en trozos pequeños. Cocinar las cabezas: ponerlas en una sartén con poco aceite y dorarlas. Añadir un chorrito de brandy y jerez. Exprimir el jugo: machacar las cabezas para aprovechar el líquido que sueltan y dejarlo para después. Preparar el relleno: freír los langostinos picados con tres cucharadas de aceite caliente. Echar las tres cucharadas de harina y mezclar. Añadir el líquido de las cabezas y los 500 ml de leche gradualmente, mientras se emulsiona hasta dar con una masa densa. Dejarlas enfriar: cubrir la preparación con un plástico y esperar a que queden frías. Darle forma a los croquetones: dividir la masa uniformemente, dándoles forma y pasarlas por harina, huevos batidos y pan rallado. Freír los croquetones en abundante aceite hirviendo, de tres en tres, hasta que queden dorados.

Al enseñar la textura, Olga matizó que los pedazos diminutos que se apreciaban no eran grumos, sino langostinos: «Miren cómo se despega; parece que tiene grumos, pero no son grumos, son los cachitos de langostino». Una vez finalizada la receta, probó uno y se mostró orgullosa de su preparación. «¡Madre mía, cómo están! ¡Cómo están, por Dios! Miren qué textura», gritó mientras enseñaba el interior cremoso de los croquetones.