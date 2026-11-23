Cuando sobran tabletas de turrón en la despensa o apetece dar un giro festivo a la repostería casera, preparar una crema de turrón para relleno en Thermomix resuelve el postre en pocos minutos y con una textura sedosa difícil de lograr a mano. Al triturar el turrón blando con lácteos y un toque de grasa estable, se obtiene una mezcla untuosa que aguanta la manga pastelera sin desparramarse. Quien busca un matiz más tostado siempre puede inspirarse en una crema de turrón y avellanas, aunque la versión clásica de Jijona funciona como base neutra y redonda para casi cualquier dulce.

La gran ventaja de trabajar con el robot en este tipo de elaboraciones es el control térmico constante. El azúcar y la almendra molida del turrón se funden con suavidad, evitando que el fondo se tueste o se corte por un golpe de calor repentino.

Ingredientes para preparar crema de turrón en Thermomix

250 g de turrón blando de Jijona troceado

200 ml de nata para montar (mínimo 35 % de materia grasa)

100 ml de leche entera

40 g de mantequilla fría en dados

1 cucharada colmada de maicena (opcional, si buscas mayor firmeza en tartas)

Una pizca de canela molida o ralladura de limón

Cómo hacer crema de turrón paso a paso

Empieza pulverizando el turrón troceado en el vaso limpio y seco para romper cualquier grumo de almendra o miel y lograr una pasta homogénea antes de añadir líquidos. Acto seguido, incorpora la nata, la leche y la maicena, si decides usarla, mezclando bien para que el almidón quede suspendido sin grumos en la base. Programa la cocción suave hasta que la mezcla espese y adquiera brillo, vigilando los últimos segundos porque la almendra densa retiene bien el calor. Retira el vaso o apaga el calor, suma la mantequilla fría en trozos y remueve con suavidad hasta integrarla por completo; ese último toque aporta cuerpo y un brillo limpio. Pasa la crema a un recipiente amplio, cúbrela con film a piel para evitar costra y déjala atemperar antes de llevarla a la nevera.

Tiempo y velocidad de preparación

El proceso completo lleva unos quince minutos entre pesaje, cocción y enfriado inicial, más el reposo en frío necesario para que asiente la textura. En la fase inicial de triturado conviene subir progresivamente hasta velocidad 5-7 durante unos diez segundos.

Durante el calentamiento, basta con trabajar a velocidad 3 con temperatura de 90 ºC durante seis a ocho minutos, ajustando un par de minutos si notas que pide algo más de cuerpo.

Para mezclar la mantequilla al final, velocidad 2 o 3 durante unos segundos es suficiente sin incorporar aire innecesario.

Para qué postres puedes utilizar esta crema

Esta crema funciona de maravilla en capas de bizcocho genovés, planchas de brazo de gitano, cañas o milhojas de hojaldre, e incluso como relleno de lionesas o tartaletas de masa quebrada. Si buscas un punto más clásico de cuchara, su lógica de base láctea dialoga con una crema pastelera con Thermomix o puede inspirar variantes de cuchara como un flan de turrón en Thermomix.

Un detalle práctico: si vas a rellenar hojaldre horneado, espera a que la crema esté bien fría para no reblandecer la masa antes de tiempo.

Cómo conservar la crema de turrón

Guárdala siempre en un tarro hermético o bol tapado con film pegado a la superficie dentro del frigorífico, donde se mantiene en buen estado entre cuatro y cinco días. Antes de usarla, bátela un momento con varillas o espátula para devolverle cremosidad si el frío la ha compactado demasiado. No conviene congelarla si lleva nata montada sin estabilizar, ya que al descongelar puede soltar algo de agua y perder finura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos (más refrigeración)

Porciones: 6 raciones de relleno (aprox. 100 g por ración)

Información nutricional: Aproximadamente 2.350 kcal totales para toda la receta (unas 390 kcal por ración), con un aporte elevado de grasas procedentes de la almendra, la nata y la mantequilla, además de azúcares naturales y añadidos del turrón.

Tipo de cocina: Repostería tradicional española adaptada

Tipo de comida: Postre / Relleno dulce