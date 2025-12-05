Flan de turrón en Thermomix: receta sencilla

El flan de turrón Thermomix es uno de esos postres que se preparan casi solos y que sorprenden por su cremosidad y sabor intenso. Aprovecha el turrón blando que suele quedar en casa durante las fiestas, aunque también puede convertirse en un favorito para cualquier época del año. Su textura suave y su preparación cómoda lo han convertido en un postre Thermomix navidad imprescindible para quienes buscan recetas rápidas y resultonas. Y si te apetece experimentar con otros turrones, puedes consultar cómo preparar uno de los clásicos aquí: Cómo hacer turrón de almendras: receta casera. También tienes una opción chocolatera muy popular: Receta de turrón de chocolate casero.

En esta guía vas a encontrar una receta flan turrón Thermomix fácil, con instrucciones claras para que el resultado sea perfecto incluso si es la primera vez que lo preparas. Si además quieres ver otras ideas similares sin necesidad de Thermomix, puedes visitar este enlace: Flan de turrón sin horno: receta rápida.

Ingredientes para 6 raciones

1 tableta de turrón blando (aprox. 250 g)

500 ml de nata para montar

250 ml de leche entera

1 sobre de cuajada

3 cucharadas de azúcar (opcional según el dulzor del turrón)

Caramelo líquido para el molde

Esta combinación de ingredientes ofrece un flan navideño Thermomix con un sabor suave, equilibrado y una textura que se deshace en la boca.

Preparación paso a paso

Prepara el molde con caramelo.

Antes de empezar con la Thermomix, cubre la base del molde elegido con una buena capa de caramelo líquido. Puedes usar moldes individuales si buscas una presentación más elegante. Tritura el turrón.

Coloca el turrón cortado en trozos en el vaso de la Thermomix. Programa 10 segundos a velocidad 5 para deshacerlo bien. Este paso es clave para que el flan quede uniforme. Calienta la mezcla base.

Añade la nata, la leche y el azúcar. Programa 8 minutos, 90 °C, velocidad 3. Esta mezcla dará al flan de turrón Thermomix su textura cremosa y su aroma característico. Añade la cuajada.

Incorpora el sobre de cuajada y vuelve a programar 2 minutos, 90 °C, velocidad 4. Es importante que alcance la temperatura adecuada para que el flan cuaje correctamente al enfriar. Vierte en el molde y enfría.

Una vez lista la mezcla, viértela con cuidado en el molde caramelizado. Deja reposar a temperatura ambiente unos minutos y después lleva al frigorífico un mínimo de cuatro horas. Lo ideal es dejarlo toda la noche. Desmolda y sirve.

Para desmoldarlo sin complicaciones, pasa un cuchillo fino por los bordes o coloca el molde unos segundos en agua caliente.

Consejos para un flan perfecto

Si prefieres un sabor más suave , sustituye parte de la nata por leche.

Para una textura más firme, añade un poco más de cuajada.

Puedes decorar con almendras laminadas, nata montada o un toque de chocolate caliente, perfecto para un postre Thermomix navidad.

Si te gusta experimentar, prueba a añadir una pizca de canela o ralladura de naranja para aportar un matiz fresco.

Preparar un flan navideño Thermomix es una manera sencilla y deliciosa de aprovechar el turrón y sorprender con un postre que siempre queda bien. Esta receta combina tradición y comodidad, logrando un resultado digno de cualquier mesa festiva.