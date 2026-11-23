Chef expertos han recomendado cocinar el salmón con zumo de naranja

El salmón es uno de los alimentos que debe ser un básico en cualquier dieta mediterránea y los chefs expertos han desvelado un truco para cocinar este pescado y que quede lo más jugoso posible: utilizar zumo de naranja en lugar de aceite a la hora de cocinarlo. Este es un truco que también hará más saludable este manjar, que es muy recomendable comer al menos una vez a la semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco que han dado los chefs para cocinar el salmón.

El salmón tiene que ser un imprescindible dentro de una buena dieta y, si quieres moverte en una siempre recomendable alimentación saludable. Lo healthy ha llegado para quedarse y muchas son las personas que en los últimos tiempos se han adherido a la era de comer sano y bonito. Más que agarrarse a una dieta, la buena alimentación tiene que ser una forma de vida. Y dentro de este proceso, el salmón cumple una parte muy importante por sus nutrientes.

El salmón es uno de los pescados más grasos, pero también uno de los más recomendables para incluir en tu plan semanal porque es rico en omega 3, contiene proteínas de alta calidad y vitaminas D y B. Además, también contiene minerales como el selenio, yodo y fósforo que completan una tabla nutricional casi inmejorable. Esto lógicamente reporta beneficios en la salud cardiovascular porque es bueno para el corazón, la circulación y regula los triglicéridos, además de tener buenos aportes para el cerebro, sistema nervioso y hasta los huesos y tiroides.

El truco del salmón con zumo de naranja

El salmón se puede consumir de muchas formas y sí que es cierto que hay que tener precauciones para consumirlo crudo, ya que hay riesgo de alguna infección intestinal. Esto ahora está muy de moda en el formato de sashimi, que en España hemos importado de la cocina japonesa, que hace una oda al pescado crudo de una gran calidad. En el proceso de cocinado, la forma más popular de consumir salmón es horneándolo o pasándolo por la sartén a la plancha.

Sobre ello, varios chefs expertos en la materia han dado un truco para cocinar el salmón de la forma más saludable posible y por ello algunos cocineros expertos en esta materia apuestan por sustituir el aceite por zumo de naranja. «El salmón será más saludable y jugoso si lo cocinas con zumo de naranja en vez de con aceite», dicen estos profesionales de la materia que recomiendan sobre la forma perfecta de cocinar el salmón con zumo de naranja.

Para ello, al menos necesitarás 200 mililitros de este jugo que creará una salsa única para el plato. En primer lugar, habrá que añadir los lomos de salmón a la sartén con una gota de aceite y unos ajos picados y, después de un primer cocinado, se retira para elaborar la salsa, que estará compuesta por jengibre, soja, miel y el zumo de naranja. Después de reducir durante unos minutos en la sartén, habrá que verter el salmón para que termine de cocinarse a fuego lento con los jugos de esta salsa para crear un plato único y saludable que se podrá decorar con unas rodajas de naranja y un poco de cebollino.