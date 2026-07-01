El crispy rice con salmón picante es una interesante receta para hacer en casa. Se mezcla el arroz crujiente en la base con una especie de tartar de salmón cremoso. El contraste de texturas es precisamente lo que hace que este aperitivo resulte tan especial. La capa exterior del arroz queda firme y dorada, mientras que el interior conserva una agradable suavidad. Encima, el salmón aliñado aporta frescura, intensidad y un punto de untuosidad que equilibra el conjunto.

Aunque pueda parecer una elaboración propia de un restaurante, prepararla en casa resulta mucho más sencilla de lo que parece cuando se respetan algunos detalles.

Ingredientes

Para el arroz

300 g de arroz para sushi.

360 ml de agua.

40 ml de vinagre de arroz.

15 g de azúcar.

5 g de sal.

Aceite vegetal para dorar.

Para el salmón picante

250 g de salmón fresco apto para consumo en crudo (previamente congelado y descongelado según las recomendaciones sanitarias).

2 cucharadas de mayonesa japonesa.

1 cucharada de salsa sriracha (ajustar al gusto).

1 cucharadita de aceite de sésamo.

1 cucharadita de salsa de soja.

Cebollino fresco picado.

Para decorar

Aguacate en láminas.

Semillas de sésamo.

Jalapeño en rodajas finas (opcional).

Cebollino.

Salsa de anguila o unas gotas de soja.

Elaboración paso a paso

El primer paso consiste en preparar correctamente el arroz. Lávalo varias veces bajo agua fría hasta que el agua salga prácticamente transparente. Este proceso elimina parte del almidón superficial y ayuda a obtener una textura más adecuada. Cuece el arroz siguiendo las indicaciones del fabricante. Mezclar en vinagre de arroz con la sal y disolver esta última. Incorporar este aliño al arroz cuando casi esté listo, removiendo sin parar. Extender el arroz sobre una bandeja con papel vegetal. Dejar enfriar unas dos horas en la nevera. Cuando ya esté frío, cortar en cuadrados de un bocado. Calentar un chorro de aceite en una sartén y dorar cada pieza de arroz por los dos lados. Se trata de conseguir capa crujiente.

Cómo preparar el salmón picante

Mientras el arroz se enfría puedes preparar el acompañamiento.

Cortar el salmón en dados pequeños, con cortes limpios. Mezclar el salmón con la salsa sriracha, el aceite de sésamo y la salsa de soja. Remueve con suavidad para que todos los ingredientes queden perfectamente integrados sin deshacer el pescado.

Prueba la mezcla antes de servir y ajusta el nivel de picante según tus preferencias. Algunas personas prefieren un sabor más intenso, mientras que otras buscan un equilibrio donde el salmón siga siendo el auténtico protagonista.

Montaje del plato

Cuando las bases de arroz estén templadas coloca sobre cada una una pequeña lámina de aguacate.

Añade encima una cucharada del salmón picante procurando que conserve volumen y una presentación atractiva. Finaliza con unas semillas de sésamo tostado, cebollino recién picado y, si te gusta el picante, una fina rodaja de jalapeño.

Unas gotas de salsa de anguila o un ligero hilo de soja aportan un acabado brillante y completan un conjunto lleno de contrastes.

Consejos para conseguir un resultado espectacular

La calidad del salmón resulta determinante. Utiliza siempre pescado muy fresco y apto para consumo en crudo, respetando las recomendaciones sanitarias de congelación previa para prevenir riesgos alimentarios.

También merece la pena dedicar tiempo al arroz. Un arroz demasiado húmedo tenderá a romperse durante el dorado, mientras que uno correctamente compactado conservará perfectamente su forma.

No conviene freír las piezas a temperatura excesivamente alta. Un fuego medio permite obtener un exterior uniforme sin que el interior llegue a secarse.

Variantes que merece la pena probar

Esta receta admite numerosas adaptaciones. El atún rojo funciona especialmente bien como sustituto del salmón y ofrece un sabor algo más intenso.

También pueden utilizarse langostinos cocidos picados, tartar de pez mantequilla o incluso una versión completamente vegetariana preparada con aguacate, pepino, mango y mayonesa ligeramente picante.

Para quienes buscan sabores más atrevidos, unas gotas de aceite de chile, ralladura de lima o un toque de tobiko aportan personalidad sin alterar la esencia del plato.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (más el tiempo de enfriado del arroz)

Porciones: 4 personas (12-16 piezas)

Información nutricional (aproximada): 620 kcal por ración

Tipo de cocina: Japonesa fusión

Tipo de comida: Entrante, aperitivo o cena informal