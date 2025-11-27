No te gastes un dineral en Navidades: es posible hacer turrón de chocolate en la Thermomix con 4 ingredientes

La elaboración de un turrón de chocolate en Thermomix podría ser la salvación de muchos hogares durante las fiestas. Y es que la posibilidad de usar pocos ingredientes es tentadora frente a la opción de gastar dinero en opciones empaquetadas. Lo mejor, es que se puede ajustar el resultado según preferencias y necesidades sin alterar la preparación general.

Este tipo de turrón admite variaciones basadas en chocolates de distinta intensidad, cereales inflados o frutos secos tostados. Gracias al funcionamiento del vaso y al control de temperatura, la mezcla consigue una fusión estable. A continuación, cuáles son los pasos fundamentales a seguir que caracterizan esta modalidad navideña.

Cómo hacer turrón de chocolate en Thermomix con 4 ingredientes

El turrón de chocolate en Thermomix parte de una base muy simple. Con chocolate negro, chocolate con leche, manteca de cerdo y cereales de arroz, se obtiene un bloque compacto que mantiene la textura del cereal sin perder homogeneidad. Estos son los pasos a seguir:

Triturar chocolates a velocidad progresiva cinco–diez durante unos veinte segundos. Incorporar la manteca y programar cinco minutos a cincuenta grados en velocidad cuchara. Dejar reposar dos minutos. Añadir cereales y mezclar con espátula. Volcar la mezcla en un molde para turrón o recipiente rectangular. Enfriar hasta obtener una tableta firme.

Esta versión puede adaptarse a cereales simples o ligeramente tostados, siempre que mantengan estructura y no absorban humedad con rapidez.

Variación de turrón de chocolate en Thermomix con almendra tostada

Otra interpretación habitual del turrón de chocolate en Thermomix recurre a la almendra tostada sin sal. Esta versión emplea chocolate negro con un mínimo de cincuenta por ciento de cacao, chocolate con leche y manteca. Los frutos secos aportan estructura y un contrapunto a la base de cacao.

Estos son los pasos a seguir:

Rallar los chocolates durante treinta segundos a velocidad diez. Bajar restos con espátula. Agregar la manteca y fundir cinco minutos a treinta y siete grados en velocidad dos. Forrar molde de madera o cartón alimentario. Incorporar las almendras y mezclar quince segundos a velocidad tres. Verter la mezcla en el molde y llevar al frigorífico unas dos horas.

Esta variante se adapta bien a almendras enteras, en trozos o laminadas, según la textura buscada. El tostado previo realza aroma y mantiene la consistencia del fruto seco dentro del chocolate.

Cómo hacer una doble tableta de turrón de chocolate con arroz inflado

Algunas recetas combinan chocolate con leche, chocolate fondant y manteca para obtener dos tabletas completas. La mezcla integra arroz inflado de chocolate para conservar el contraste crujiente. A continuación, se detalla cómo es el procedimiento:

Triturar los chocolates quince segundos en velocidad progresiva cinco–siete–diez. Bajar restos adheridos al vaso. Añadir manteca y fundir cinco minutos a cincuenta grados en velocidad dos. Comprobar fusión y, si es necesario, programar dos minutos adicionales. Incorporar arroz inflado y mezclar diez segundos a velocidad tres. Acabar de integrar con espátula. Verter en moldes de silicona o en cartones de leche cortados longitudinalmente. Enfriar y reposar hasta que endurezca.

Alternativa de turrón con frutos secos y praliné

Por último, existe una versión que combina dos chocolates fondant de sabores distintos, manteca, praliné y frutos secos tostados. La preparación mantiene el patrón de triturar, fundir y mezclar, añadiendo el matiz del praliné como pasta aromática. Este es el paso a paso:

Rallar chocolates diez segundos a velocidad siete. Añadir manteca y programar cinco minutos a cincuenta grados en velocidad dos. Bajar restos con espátula. Incorporar praliné y mezclar quince segundos a velocidad cinco. Añadir frutos secos ya fríos y terminar de integrar con espátula. Enmoldar en recipientes para turrones o en bandejas desechables de aluminio. Enfriar hasta que la mezcla endurezca.

Este modelo admite combinaciones como pistachos, piñones, nueces o avellanas. La Thermomix permite integrar cada elemento sin alterar la textura global.