No te gastes un dineral en Navidades: es posible hacer turrón de chocolate en la Thermomix con 4 ingredientes

La elaboración de un turrón de chocolate en Thermomix podría ser la salvación de muchos hogares durante las fiestas. Y es que la posibilidad de usar pocos ingredientes es tentadora frente a la opción de gastar dinero en opciones empaquetadas. Lo mejor, es que se puede ajustar el resultado según preferencias y necesidades sin alterar la preparación general.
Este tipo de turrón admite variaciones basadas en chocolates de distinta intensidad, cereales inflados o frutos secos tostados. Gracias al funcionamiento del vaso y al control de temperatura, la mezcla consigue una fusión estable. A continuación, cuáles son los pasos fundamentales a seguir que caracterizan esta modalidad navideña.
Cómo hacer turrón de chocolate en Thermomix con 4 ingredientes
El turrón de chocolate en Thermomix parte de una base muy simple. Con chocolate negro, chocolate con leche, manteca de cerdo y cereales de arroz, se obtiene un bloque compacto que mantiene la textura del cereal sin perder homogeneidad. Estos son los pasos a seguir:
- Triturar chocolates a velocidad progresiva cinco–diez durante unos veinte segundos.
- Incorporar la manteca y programar cinco minutos a cincuenta grados en velocidad cuchara.
- Dejar reposar dos minutos.
- Añadir cereales y mezclar con espátula.
- Volcar la mezcla en un molde para turrón o recipiente rectangular.
- Enfriar hasta obtener una tableta firme.
Esta versión puede adaptarse a cereales simples o ligeramente tostados, siempre que mantengan estructura y no absorban humedad con rapidez.
Variación de turrón de chocolate en Thermomix con almendra tostada
Otra interpretación habitual del turrón de chocolate en Thermomix recurre a la almendra tostada sin sal. Esta versión emplea chocolate negro con un mínimo de cincuenta por ciento de cacao, chocolate con leche y manteca. Los frutos secos aportan estructura y un contrapunto a la base de cacao.
Estos son los pasos a seguir:
- Rallar los chocolates durante treinta segundos a velocidad diez.
- Bajar restos con espátula.
- Agregar la manteca y fundir cinco minutos a treinta y siete grados en velocidad dos.
- Forrar molde de madera o cartón alimentario.
- Incorporar las almendras y mezclar quince segundos a velocidad tres.
- Verter la mezcla en el molde y llevar al frigorífico unas dos horas.
Esta variante se adapta bien a almendras enteras, en trozos o laminadas, según la textura buscada. El tostado previo realza aroma y mantiene la consistencia del fruto seco dentro del chocolate.
Cómo hacer una doble tableta de turrón de chocolate con arroz inflado
Algunas recetas combinan chocolate con leche, chocolate fondant y manteca para obtener dos tabletas completas. La mezcla integra arroz inflado de chocolate para conservar el contraste crujiente. A continuación, se detalla cómo es el procedimiento:
- Triturar los chocolates quince segundos en velocidad progresiva cinco–siete–diez.
- Bajar restos adheridos al vaso.
- Añadir manteca y fundir cinco minutos a cincuenta grados en velocidad dos.
- Comprobar fusión y, si es necesario, programar dos minutos adicionales.
- Incorporar arroz inflado y mezclar diez segundos a velocidad tres.
- Acabar de integrar con espátula.
- Verter en moldes de silicona o en cartones de leche cortados longitudinalmente.
- Enfriar y reposar hasta que endurezca.
Alternativa de turrón con frutos secos y praliné
Por último, existe una versión que combina dos chocolates fondant de sabores distintos, manteca, praliné y frutos secos tostados. La preparación mantiene el patrón de triturar, fundir y mezclar, añadiendo el matiz del praliné como pasta aromática. Este es el paso a paso:
- Rallar chocolates diez segundos a velocidad siete.
- Añadir manteca y programar cinco minutos a cincuenta grados en velocidad dos.
- Bajar restos con espátula.
- Incorporar praliné y mezclar quince segundos a velocidad cinco.
- Añadir frutos secos ya fríos y terminar de integrar con espátula.
- Enmoldar en recipientes para turrones o en bandejas desechables de aluminio.
- Enfriar hasta que la mezcla endurezca.
Este modelo admite combinaciones como pistachos, piñones, nueces o avellanas. La Thermomix permite integrar cada elemento sin alterar la textura global.