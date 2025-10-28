Crema de calabaza y boniato Thermomix: receta fácil y saludable

Pocas cosas reconfortan tanto como un plato de crema de calabaza y boniato recién hecha. Es suave, dulce, llena de color y tiene ese sabor casero que te hace sentir bien desde la primera cucharada. Además, con la Thermomix todo es más sencillo: cortas, programas y en pocos minutos tienes una crema perfecta, sin grumos y lista para servir. Esta versión, al estilo de Karlos Arguiñano, combina sencillez, salud y ese toque hogareño que nunca falla.

Ingredientes

500 g de calabaza pelada y troceada

300 g de boniato pelado y troceado

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1 puerro (solo la parte blanca)

30 g de aceite de oliva virgen extra

700 ml de agua o caldo de verduras

Sal y pimienta negra al gusto

Una pizca de nuez moscada o comino (opcional)

100 ml de leche o bebida vegetal para dar cremosidad

Preparación paso a paso

Prepara las verduras.

Pela y trocea la calabaza, el boniato, la cebolla, la zanahoria y el puerro. No hace falta que los cortes sean muy precisos: luego la Thermomix se encargará de dejarlo todo perfecto. Haz el sofrito.

Echa en el vaso la cebolla, el puerro, la zanahoria y el aceite. Programa 7 minutos, 120 °C, velocidad 1. Este paso es el que marca la diferencia: el sofrito aporta ese sabor de cocina casera que tanto gusta. Añade la calabaza y el boniato.

Incorpora la calabaza y el boniato con una pizca de sal. Sofríe 5 minutos, 120 °C, velocidad 1 para que se mezclen bien los sabores. Cocina las verduras.

Añade el agua o el caldo de verduras y programa 20 minutos, 100 °C, velocidad 1. Coloca el cubilete para evitar salpicaduras. Tritura la crema.

Espera un par de minutos a que baje un poco la temperatura y tritura 1 minuto y medio, empezando en velocidad 5 y subiendo hasta 10. La textura debe quedar sedosa y sin trozos. Dale el toque final.

Añade la leche o bebida vegetal y una pizca de nuez moscada o comino, si te apetece. Mezcla 10 segundos a velocidad 5.

Sugerencias

Sirve la crema bien caliente, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima o unas semillas de calabaza tostadas. También queda deliciosa con picatostes, un hilo de nata líquida o perejil fresco picado.

Si prefieres una versión más ligera, añade un poco más de caldo. Y si te gusta experimentar, incorpora un toque de curry o jengibre fresco para un sabor exótico.

Se conserva perfectamente 3 o 4 días en la nevera y también puedes congelarla para tener una comida lista en cualquier momento.

El truco para que quede deliciosa está en sofreír bien las verduras al principio. Ese paso realza el sabor y da cuerpo a la crema. La calabaza y el boniato, además, se complementan a la perfección: uno aporta dulzor y el otro una textura cremosa y suave.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española casera

Tipo de comida: Crema o primer plato

Información nutricional (por ración):