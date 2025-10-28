Recetas de cuchara

Crema de calabaza y boniato Thermomix: receta fácil y saludable

Francisco María
  • Francisco María
  Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara una deliciosa crema de calabaza y boniato con Thermomix: cremosa, reconfortante y perfecta para los días fríos.

Pocas cosas reconfortan tanto como un plato de crema de calabaza y boniato recién hecha. Es suave, dulce, llena de color y tiene ese sabor casero que te hace sentir bien desde la primera cucharada. Además, con la Thermomix todo es más sencillo: cortas, programas y en pocos minutos tienes una crema perfecta, sin grumos y lista para servir. Esta versión, al estilo de Karlos Arguiñano, combina sencillez, salud y ese toque hogareño que nunca falla.

Ingredientes

  • 500 g de calabaza pelada y troceada
  • 300 g de boniato pelado y troceado
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 puerro (solo la parte blanca)
  • 30 g de aceite de oliva virgen extra
  • 700 ml de agua o caldo de verduras
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Una pizca de nuez moscada o comino (opcional)
  • 100 ml de leche o bebida vegetal para dar cremosidad

    • Preparación paso a paso

    1. Prepara las verduras.
      Pela y trocea la calabaza, el boniato, la cebolla, la zanahoria y el puerro. No hace falta que los cortes sean muy precisos: luego la Thermomix se encargará de dejarlo todo perfecto.
    2. Haz el sofrito.
      Echa en el vaso la cebolla, el puerro, la zanahoria y el aceite. Programa 7 minutos, 120 °C, velocidad 1. Este paso es el que marca la diferencia: el sofrito aporta ese sabor de cocina casera que tanto gusta.Crema boniato
    3. Añade la calabaza y el boniato.
      Incorpora la calabaza y el boniato con una pizca de sal. Sofríe 5 minutos, 120 °C, velocidad 1 para que se mezclen bien los sabores.
    4. Cocina las verduras.
      Añade el agua o el caldo de verduras y programa 20 minutos, 100 °C, velocidad 1. Coloca el cubilete para evitar salpicaduras.
    5. Tritura la crema.
      Espera un par de minutos a que baje un poco la temperatura y tritura 1 minuto y medio, empezando en velocidad 5 y subiendo hasta 10. La textura debe quedar sedosa y sin trozos.
    6. Dale el toque final.
      Añade la leche o bebida vegetal y una pizca de nuez moscada o comino, si te apetece. Mezcla 10 segundos a velocidad 5.

    Sugerencias

    Sirve la crema bien caliente, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima o unas semillas de calabaza tostadas. También queda deliciosa con picatostes, un hilo de nata líquida o perejil fresco picado.

    Si prefieres una versión más ligera, añade un poco más de caldo. Y si te gusta experimentar, incorpora un toque de curry o jengibre fresco para un sabor exótico.

    Se conserva perfectamente 3 o 4 días en la nevera y también puedes congelarla para tener una comida lista en cualquier momento.

    El truco para que quede deliciosa está en sofreír bien las verduras al principio. Ese paso realza el sabor y da cuerpo a la crema. La calabaza y el boniato, además, se complementan a la perfección: uno aporta dulzor y el otro una textura cremosa y suave.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Tipo de cocina: Española casera

    Tipo de comida: Crema o primer plato

    Información nutricional (por ración):

    • Calorías: aprox. 190 kcal
    • Grasas: 6 g
    • Hidratos de carbono: 30 g
    • Proteínas: 3 g
    • Fibra: 5 g

