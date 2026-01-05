Recetas tradicionales de Reyes con José Andrés

El Día de Reyes, que se celebra cada 6 de enero, tiene algo especial que va más allá de los regalos. Es un día que huele a casa, a mesa puesta con calma y a recetas que se repiten casi sin pensarlo. En muchas familias, la comida es el verdadero centro de la celebración. Mirar estas tradiciones desde la forma de entender la cocina de José Andrés, respetuosa, cercana y profundamente emocional, ayuda a recordar que los platos de Reyes no buscan impresionar, sino reunir.

El roscón de Reyes: corazón dulce de la fiesta

El roscón es el protagonista indiscutible. Aparece en el desayuno, en la sobremesa o incluso para merendar, y siempre genera el mismo ritual: repartir, buscar la sorpresa y bromear con quien se queda el haba. Su masa suave, perfumada con agua de azahar y cítricos, requiere paciencia y buenos ingredientes. José Andrés suele insistir en que no hay atajos: un buen roscón necesita tiempo, reposo y cariño. Las frutas escarchadas, a veces injustamente retiradas, forman parte de la memoria colectiva del postre, igual que el debate eterno sobre si debe ir relleno o no.

Sopas reconfortantes para el invierno

Reyes llega en pleno frío, y eso se nota en los primeros platos. Una sopa caliente abre el apetito y reconforta desde el primer sorbo. La sopa de ajo es un ejemplo perfecto: humilde, sencilla y llena de sabor. Pan del día anterior, ajo dorado con cuidado, pimentón justo y un caldo honesto. José Andrés suele poner este tipo de recetas como ejemplo de cómo la cocina popular, bien hecha, no necesita adornos. En otras casas se opta por caldos suaves de gallina o consomés claros, pensados más para acompañar que para destacar.

Pescados y mariscos: tradición y celebración

En muchas mesas de Reyes, sobre todo cerca del mar, el pescado tiene un papel central. Besugo al horno, merluza o mariscos cocidos aparecen como platos de celebración sin excesos. La clave está en no complicarlos. Buen producto, horno fuerte, aceite de oliva y poco más. José Andrés defiende esta forma de cocinar porque respeta el sabor original y permite que el plato hable por sí solo. Es una cocina que no busca sorprender, sino agradar.

Carnes para largas sobremesas

Aunque el pescado es habitual, las carnes también tienen su espacio el Día de Reyes. Cordero asado, cochinillo o aves rellenas se preparan pensando en comidas largas, sin prisas. Aquí manda el tiempo: marinar con antelación, asar despacio y dejar que la cocina se llene de aromas. Andrés suele recordar que cocinar así es casi un acto de generosidad. El resultado no es solo el plato, sino la sobremesa que viene después, cuando nadie tiene prisa por levantarse.

Chocolate caliente y despedida de las fiestas

El final llega con chocolate caliente, espeso y humeante, casi siempre acompañado de un trozo de roscón. Es un momento sencillo, pero muy simbólico. Marca el cierre de la Navidad y el regreso a la rutina. Para José Andrés, este gesto resume el espíritu de Reyes: compartir algo caliente, dulce y reconfortante, sin grandes pretensiones.

Las recetas tradicionales de Reyes, vistas desde esta mirada cercana, nos recuerdan que la cocina no es solo técnica. Es costumbre, recuerdo y repetición. Por eso siguen funcionando año tras año: porque nos devuelven, aunque sea por un rato, a ese lugar donde todo sabe un poco mejor.