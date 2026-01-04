Los famosos celebran por todo lo alto la fiesta de los Reyes Magos: sus planes

La celebración de los Reyes Magos sigue siendo una de las citas más emotivas del calendario, también para los rostros más conocidos de nuestro país. Más allá de agendas públicas y compromisos profesionales, muchos famosos viven este día con una intensidad especial, marcada por la familia, los recuerdos de la infancia y las circunstancias personales que atraviesan en este momento vital. Desde celebraciones llenas de simbolismo hasta encuentros discretos o festejos marcados por la emoción, así afrontan algunos de ellos una de las jornadas más esperadas del año.

Paz Padilla y su tradición

Para Paz Padilla, la noche de Reyes es mucho más que una tradición: es un acto profundamente ligado a su historia personal. La humorista convierte su hogar en un auténtico centro temático, repleto de detalles decorativos y regalos cuidadosamente colocados, con el objetivo de crear un ambiente mágico que envuelva a toda la familia. Una puesta en escena que no responde solo a la ilusión del presente, sino también a la necesidad de reparar emocionalmente una infancia marcada por la escasez.

Padilla ha explicado en más de una ocasión que, cuando era niña, su madre no contaba con demasiados recursos económicos para comprar regalos. Sin embargo, lejos de resignarse, suplía esa falta con una imaginación desbordante y una decoración muy elaborada que hacía que la casa se transformara por completo en una noche tan especial.

Los Reyes meriendan roscón

En el ámbito institucional, los Reyes Felipe y Letizia también mantienen viva la tradición de los Reyes Magos, aunque lo hacen desde la discreción que caracteriza su vida privada. En esta ocasión, los monarcas han optado por una celebración sencilla y familiar, compartiendo una merienda de roscón de Reyes junto a Jesús Ortiz, padre de la Reina.

Este encuentro, alejado de actos oficiales y cámaras, pone de manifiesto el deseo de los Reyes de preservar ciertos rituales íntimos, especialmente en fechas tan señaladas. El roscón, uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de la festividad, se convierte así en el hilo conductor de una tarde marcada por la normalidad y el recogimiento familiar.

La presencia de Jesús Ortiz subraya, además, la estrecha relación que mantiene con su hija y su papel habitual en celebraciones privadas. Una estampa que refuerza la imagen de una Familia Real que, más allá de sus responsabilidades institucionales, también busca momentos de cercanía y tradición compartida.

Los tres hijos de María Pombo

Este año, la celebración de los Reyes Magos adquiere un significado especialmente emotivo para María Pombo. La influencer y empresaria vive por primera vez esta fecha junto a sus tres hijos, tras el reciente nacimiento de su hija Mariana. La pequeña se une así a sus hermanos Martín y Vega, completando una etapa familiar que la creadora de contenido llevaba tiempo soñando.

El nacimiento de Mariana, que se produjo hace apenas unas semanas, ha transformado por completo estas fiestas, dotándolas de una carga emocional adicional. Para Pombo, los Reyes Magos se convierten en una ocasión perfecta para consolidar recuerdos familiares y empezar a construir tradiciones propias con sus hijos, algo que siempre ha destacado como una de sus prioridades vitales.

Kiko Rivera e Irene Rosales

No todos los famosos afrontan los Reyes Magos desde la misma situación emocional. Para Kiko Rivera e Irene Rosales, esta festividad estará inevitablemente marcada por la separación que anunciaron hace unos meses, poniendo fin a su relación. Será, por tanto, el primer año en el que ambos vivan esta fecha por separado desde que formaban una familia.

La ruptura ha supuesto un cambio profundo en su dinámica familiar, especialmente en lo que respecta a la organización de celebraciones tan señaladas. Aunque ambos han manifestado en diferentes momentos su intención de mantener una relación cordial, los Reyes Magos se presentan como un reto emocional, al tratarse de una festividad muy vinculada a la unidad familiar y a los hijos.

Este nuevo escenario obliga a replantear tradiciones y a adaptarse a una realidad distinta, en la que cada uno celebrará la noche más mágica del año desde contextos separados. Una situación que refleja cómo, incluso en fechas de ilusión, las circunstancias personales pueden marcar profundamente la forma de vivirlas.

El regalo de Lydia Lozano

Para Lydia Lozano, la llegada de los Reyes Magos está cargada este año de una alegría muy concreta. La colaboradora televisiva afronta la festividad con una sonrisa renovada después de que su marido, Charly, haya recibido por fin el alta médica tras un periodo complicado de salud.

La recuperación de su marido supone un auténtico regalo adelantado para Lozano, que no ha ocultado en ningún momento la preocupación y el desgaste emocional vividos durante los meses anteriores. Poder celebrar los Reyes con la tranquilidad de tener a su marido en casa transforma por completo el sentido de estas fechas, devolviéndoles su carácter festivo y esperanzador.