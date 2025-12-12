Croquetas de gambas de Arguiñano: receta casera paso a paso

Las croquetas de gambas caseras son una de esas recetas que elevan cualquier comida. Cremosas por dentro, crujientes por fuera y con un sabor a marisco inconfundible, son perfectas tanto como entrante como para una mesa de picoteo. Inspiradas en el estilo claro y accesible de Karlos Arguiñano, esta elaboración combina tradición y sencillez, demostrando que unas buenas croquetas gourmet de marisco no tienen por qué ser complicadas.

Si te gustan las croquetas clásicas pero quieres darles un toque especial, esta croquetas de marisco receta es una apuesta segura.

Ingredientes para unas 30 croquetas

300 g de gambas crudas

60 g de mantequilla

60 g de harina de trigo

600 ml de leche entera

1 cebolleta pequeña

Aceite de oliva virgen extra

Sal y nuez moscada

Huevo y pan rallado para rebozar

La clave del éxito está en una buena bechamel para croquetas de gambas, suave y bien trabajada.

Preparación paso a paso

Empieza pelando las gambas. Reserva los cuerpos y sofríe las cabezas y cáscaras en un poco de aceite para extraer todo su sabor. Cuela ese aceite y resérvalo, será el toque secreto de la receta. En una sartén amplia, sofríe la cebolleta muy picada con la mantequilla y una cucharada del aceite de las gambas. Cocina a fuego suave hasta que esté transparente. Añade la harina y remueve bien durante un par de minutos para que se cocine y no sepa a crudo. Ve incorporando la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa y lisa. Si quieres profundizar en la técnica, puedes consultar esta guía clásica de Bechamel para croquetas o su versión moderna Bechamel Thermomix para croquetas. Pica las gambas muy finas e incorpóralas a la masa. Salpimenta y añade una pizca de nuez moscada. Cocina un par de minutos más hasta que la masa se despegue de las paredes. Extiende en una fuente, tapa con film a piel y deja enfriar al menos 4 horas.

Formado y rebozado

Una vez fría la masa, da forma a las croquetas. Pásalas por huevo batido y pan rallado. Para un acabado perfecto, puedes usar este Truco para rebozar bien croquetas, ideal si buscas un rebozado uniforme y crujiente.

Fritura y consejos

Fríe las croquetas en abundante aceite caliente (170–180 °C) hasta que estén doradas. Sácalas y déjalas escurrir sobre papel absorbente. Si prefieres una alternativa más ligera, conviene conocer este Truco para que no se rompan las croquetas (freidora).

El resultado son unas croquetas cremosas de gambas, con interior suave y sabor intenso.

Variaciones y otras ideas

Estas croquetas fáciles de gambas admiten muchas variaciones. Puedes añadir un poco de queso suave para más cremosidad o un toque de brandy para potenciar el sabor del marisco.

Si te gustan las croquetas en general, merece la pena probar otras versiones como las clásicas Croquetas de jamón caseras, las sorprendentes Croquetas cubanas o una opción diferente como las Croquetas de remolacha.

Un bocado para lucirse

Estas croquetas no son solo un aperitivo: son una forma de lucirse en la cocina. Con una buena bechamel y un producto de calidad, las croquetas de gambas caseras se convierten en una receta imprescindible que siempre triunfa, ya sea en una comida especial o en una reunión informal.