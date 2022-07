El truco viral para que las croquetas no se te rompan al freírlas

Las croquetas son una delicia fácil de preparar, una tapa espectacular que puede quedar deslucida visualmente si se rompen al freírlas. Por suerte, la ciencia culinaria avanza a gran velocidad y por fin sabemos por qué se rompen al empezar a freírlas. Si tienes las croquetas de foie o de gambas de tus sueños en el congelador o en la nevera, antes de ponerte con ellas, para no tener ningún susto deberás aplicar este truco viral. Unas croquetas de excepción te están esperando si sigues estos pasos.

Nunca más se romperán las croquetas gracias a este truco viral

A todos nos ha pasado alguna vez, tener preparadas en la nevera o en el congelador las croquetas de nuestros sueños. Preparar la sartén y empezar a freírlas, viendo como se van rompiendo o desparramándose por la sartén. Al final parecen de todo, menos croquetas y no apetece nada comérselas.

Si has hecho las croquetas de manual de una madre que tanto te gustan, esas de la carne del cocido o del pescado de la pescadería de confianza que estás deseando probar con un poco de vino blanco, este truco te interesa. El gran error que se comete a la hora de freír croquetas lo podemos ver incluso de forma más frecuente en estos días que corren.

La realidad es que no es culpa de las croquetas que se rompan. No importa que sean congeladas o frescas, que las hayas hecho por primera vez o que lleves años haciendo la misma receta. La realidad es que las croquetas estarán de vicio en cualquiera de las situaciones posibles, el problema es el aceite.

Unas buenas croquetas solo pueden cocinarse con la cantidad adecuada de aceite. Nuestro oro amarillo no puede escatimarse. Si eres de cocinar muchas croquetas, ten siempre a mano un buen aceite y aunque lo puedes reutilizar no abuses de él o no te quedará de la forma que imaginas o que deseas.

Además de ese aceite preparado debe estar muy caliente. Es importante que esté caliente, en ese caso, a la hora de poner las croquetas directamente del congelador, debemos ir con cuidado para que no pierda temperatura. Con una cantidad de aceite adecuada y una temperatura alta de este oro líquido tan nuestro, el resultado será una tapa de lujo. Prepara tus croquetas caseras por todo lo alto sin miedo a que se rompan, el resultado será espectacular, tendrás un resultado de profesional.