Las mejores recetas de croquetas caseras: de jamón, pollo, cocido, bacalao y más

Las croquetas son una de las recetas de aprovechamiento más queridas de la cocina española. En un principio destinadas a usar sobrantes de carne, pescado u hortalizas, pero ahora tienen carácter propio. En esta guía hallarás recetas de croquetas tradicionales, sana, vegana y originales; así como consejos fundamentales sobre cómo elaborar croquetas y cómo obtener croquetas frescas y doradas internamente y croquetas crujientes sin mucho esfuerzo.

Las mejores recetas de croquetas tradicionales

Croquetas de jamón caseras

Las más clásicas y, para muchos, las mejores. El jamón aporta sabor intenso y combina de maravilla con una bechamel suave.

Croquetas de jamón de la abuela

Tienen ese punto casero de las recetas de siempre, con masa reposada y sabor profundo. Puedes ver esta versión aquí.

Croquetas de pollo

Perfectas para aprovechar restos de pollo asado o cocido. Quedan suaves, fáciles de comer y muy familiares.

Croquetas de cocido

Una receta de aprovechamiento imprescindible. La carne del cocido da una masa sabrosa y con mucho carácter.

Croquetas de puchero

Muy populares en Andalucía, se preparan con las sobras del puchero y una bechamel cremosa.

Croquetas de gallina

Más intensas que las de pollo, resultan ideales cuando se busca un relleno tradicional y sabroso.

Croquetas de pescado y marisco

Croquetas de bacalao sin gluten

Una opción sabrosa para quienes evitan el gluten. El bacalao aporta salinidad y textura.

Croquetas de merluza

Suaves y pensadas para todos los públicos, especialmente para niños. Puedes prepararlas con pescado fresco o sobrante.

Croquetas de gambas

Aromáticas y delicadas, ganan mucho si se aprovechan las cabezas para dar sabor a la bechamel.

Croquetas de mejillones y gambas

Tienen sabor marinero y funcionan muy bien como tapa. La mezcla de marisco les da un punto más especial.

Croquetas de marisco

Una receta más festiva, perfecta para celebraciones o aperitivos especiales: .

Croquetas vegetarianas y veganas

Croquetas vegetarianas

Permiten jugar con setas, espinacas, queso o verduras asadas. Aquí tienes tres ideas.

Croquetas veganas de patata

No llevan huevo y se apoyan en la patata para lograr una textura tierna.

Croquetas de coliflor

Ligeras y con sabor suave, son una buena forma de introducir verduras en un plato apetecible.

Croquetas de calabaza y queso

La calabaza aporta dulzor y el queso cremosidad. Una combinación muy equilibrada.

Croquetas de hummus

Originales y con inspiración vegetal, son ideales para quienes buscan algo distinto.

Croquetas de queso

Croquetas de mozzarella

Fundentes y suaves, gustan mucho por su interior cremoso.

Croquetas de queso y huevo

El huevo aporta cuerpo y el queso redondea el sabor. Receta completa.

Croquetas originales

Croquetas cubanas

Suelen prepararse con carne especiada y una masa más contundente. Son perfectas para variar del sabor clásico.

Croquetas de foie

Cremosas, intensas y pensadas para ocasiones especiales. Conviene servirlas pequeñas para que no resulten pesadas.

Croquetas de huevos fritos con chorizo

Una versión atrevida y muy sabrosa, casi de bocadillo convertido en tapa.

Croquetas de fabada

Aprovechan compango y legumbres para lograr un bocado potente, ideal para amantes de la cocina asturiana.

Croquetas de jabalí

Tienen un sabor profundo y quedan muy bien con una bechamel suave que equilibre la carne.

Croquetas dulces de chocolate

Son el giro más sorprendente: crujientes por fuera y cremosas por dentro, perfectas como postre.

Cómo hacer bechamel para croquetas en Thermomix

La Thermomix ayuda a controlar temperatura y textura, algo útil si se busca una bechamel uniforme: .

Cómo hacer que las croquetas no se rompan

La masa debe reposar bien, el rebozado tiene que sellar toda la superficie y el aceite debe estar caliente. También puedes aplicar estos trucos:

Preguntas frecuentes sobre las croquetas

¿Cómo conseguir una bechamel cremosa?

Cocinando bien el roux y añadiendo la leche caliente poco a poco.

¿Por qué se rompen las croquetas al freírlas?

Por falta de frío, exceso de humedad o aceite a temperatura incorrecta.

¿Se pueden congelar?

Sí, mejor ya formadas y rebozadas, antes de freírlas.

¿Cómo hacer croquetas en freidora de aire?

Pulverízalas con aceite y cocínalas a temperatura alta hasta que estén doradas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos más reposo.

Porciones: 4-6 personas.

Información nutricional: unas 90-120 kcal por croqueta, según tamaño y relleno.

Tipo de cocina: Española.

Tipo de comida: Aperitivo, tapa o entrante.