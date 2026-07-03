Las mejores recetas de croquetas caseras: de jamón, pollo, cocido, bacalao y más
Descubre las mejores recetas de croquetas caseras: de jamón, pollo, cocido, bacalao, queso, marisco y vegetarianas. Trucos para conseguir una bechamel cremosa y que no se rompan al freírlas.
Croquetas de jamón caseras de la abuela
Día de la croqueta
Ni harina ni pan rallado, otro truco para croquetas
Las croquetas son una de las recetas de aprovechamiento más queridas de la cocina española. En un principio destinadas a usar sobrantes de carne, pescado u hortalizas, pero ahora tienen carácter propio. En esta guía hallarás recetas de croquetas tradicionales, sana, vegana y originales; así como consejos fundamentales sobre cómo elaborar croquetas y cómo obtener croquetas frescas y doradas internamente y croquetas crujientes sin mucho esfuerzo.
Las mejores recetas de croquetas tradicionales
Croquetas de jamón caseras
Las más clásicas y, para muchos, las mejores. El jamón aporta sabor intenso y combina de maravilla con una bechamel suave.
Croquetas de jamón de la abuela
Tienen ese punto casero de las recetas de siempre, con masa reposada y sabor profundo. Puedes ver esta versión aquí.
Croquetas de pollo
Perfectas para aprovechar restos de pollo asado o cocido. Quedan suaves, fáciles de comer y muy familiares.
Croquetas de cocido
Una receta de aprovechamiento imprescindible. La carne del cocido da una masa sabrosa y con mucho carácter.
Croquetas de puchero
Muy populares en Andalucía, se preparan con las sobras del puchero y una bechamel cremosa.
Croquetas de gallina
Más intensas que las de pollo, resultan ideales cuando se busca un relleno tradicional y sabroso.
Croquetas de pescado y marisco
Croquetas de bacalao sin gluten
Una opción sabrosa para quienes evitan el gluten. El bacalao aporta salinidad y textura.
Croquetas de merluza
Suaves y pensadas para todos los públicos, especialmente para niños. Puedes prepararlas con pescado fresco o sobrante.
Croquetas de gambas
Aromáticas y delicadas, ganan mucho si se aprovechan las cabezas para dar sabor a la bechamel.
Croquetas de mejillones y gambas
Tienen sabor marinero y funcionan muy bien como tapa. La mezcla de marisco les da un punto más especial.
Croquetas de marisco
Una receta más festiva, perfecta para celebraciones o aperitivos especiales: .
Croquetas vegetarianas y veganas
Croquetas vegetarianas
Permiten jugar con setas, espinacas, queso o verduras asadas. Aquí tienes tres ideas.
Croquetas veganas de patata
No llevan huevo y se apoyan en la patata para lograr una textura tierna.
Croquetas de coliflor
Ligeras y con sabor suave, son una buena forma de introducir verduras en un plato apetecible.
Croquetas de calabaza y queso
La calabaza aporta dulzor y el queso cremosidad. Una combinación muy equilibrada.
Croquetas de hummus
Originales y con inspiración vegetal, son ideales para quienes buscan algo distinto.
Croquetas de queso
Croquetas de mozzarella
Fundentes y suaves, gustan mucho por su interior cremoso.
Croquetas de queso y huevo
El huevo aporta cuerpo y el queso redondea el sabor. Receta completa.
Croquetas originales
Croquetas cubanas
Suelen prepararse con carne especiada y una masa más contundente. Son perfectas para variar del sabor clásico.
Croquetas de foie
Cremosas, intensas y pensadas para ocasiones especiales. Conviene servirlas pequeñas para que no resulten pesadas.
Croquetas de huevos fritos con chorizo
Una versión atrevida y muy sabrosa, casi de bocadillo convertido en tapa.
Croquetas de fabada
Aprovechan compango y legumbres para lograr un bocado potente, ideal para amantes de la cocina asturiana.
Croquetas de jabalí
Tienen un sabor profundo y quedan muy bien con una bechamel suave que equilibre la carne.
Croquetas dulces de chocolate
Son el giro más sorprendente: crujientes por fuera y cremosas por dentro, perfectas como postre.
Cómo hacer bechamel para croquetas en Thermomix
La Thermomix ayuda a controlar temperatura y textura, algo útil si se busca una bechamel uniforme: .
Cómo hacer que las croquetas no se rompan
La masa debe reposar bien, el rebozado tiene que sellar toda la superficie y el aceite debe estar caliente. También puedes aplicar estos trucos:
Preguntas frecuentes sobre las croquetas
¿Cómo conseguir una bechamel cremosa?
Cocinando bien el roux y añadiendo la leche caliente poco a poco.
¿Por qué se rompen las croquetas al freírlas?
Por falta de frío, exceso de humedad o aceite a temperatura incorrecta.
¿Se pueden congelar?
Sí, mejor ya formadas y rebozadas, antes de freírlas.
¿Cómo hacer croquetas en freidora de aire?
Pulverízalas con aceite y cocínalas a temperatura alta hasta que estén doradas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos más reposo.
Porciones: 4-6 personas.
Información nutricional: unas 90-120 kcal por croqueta, según tamaño y relleno.
Tipo de cocina: Española.
Tipo de comida: Aperitivo, tapa o entrante.