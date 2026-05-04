Crema de alcachofas Thermomix: receta suave y deliciosa fácil de preparar

La crema de alcachofas en Thermomix es una de esas recetas que sorprenden. No es tan popular como la de calabacín, pero cuando la pruebas… cambia la cosa. Tiene un sabor más intenso, ligeramente amargo, pero muy elegante si se equilibra bien.

Además, con la Thermomix todo es mucho más sencillo. Cortar, cocinar, triturar… y listo. Sin complicaciones.

Ingredientes básicos

Para preparar una crema suave y equilibrada, necesitas:

6–8 alcachofas frescas (o 400 g de corazones de alcachofa)

1 patata mediana

1/2 cebolla

30 ml de aceite de oliva

500–600 ml de caldo de verduras

1 chorrito de limón

Sal al gusto

Pimienta (opcional)

1 quesito o un poco de queso crema (opcional)