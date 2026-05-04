Recetas de cuchara

Crema de alcachofas Thermomix: receta suave y deliciosa fácil de preparar

Crema casera
Crema de alcachofas Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Crema de alcachofas Thermomix receta suave y deliciosa fácil de hacer perfecta como primer plato saludable y casero.

Alcachofas con jamón

Alcachofas rehogadas

Alcachofas al ajillo

La crema de alcachofas en Thermomix es una de esas recetas que sorprenden. No es tan popular como la de calabacín, pero cuando la pruebas… cambia la cosa. Tiene un sabor más intenso, ligeramente amargo, pero muy elegante si se equilibra bien.

Además, con la Thermomix todo es mucho más sencillo. Cortar, cocinar, triturar… y listo. Sin complicaciones.

Ingredientes básicos

Para preparar una crema suave y equilibrada, necesitas:

  • 6–8 alcachofas frescas (o 400 g de corazones de alcachofa)
  • 1 patata mediana
  • 1/2 cebolla
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 500–600 ml de caldo de verduras
  • 1 chorrito de limón
  • Sal al gusto
  • Pimienta (opcional)
  • 1 quesito o un poco de queso crema (opcional)
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    Si usas alcachofas frescas, tendrás que limpiarlas bien. Es lo más entretenido de la receta, pero merece la pena.Crema casera

    Paso previo: limpiar las alcachofas

    Aquí no hay atajos si son frescas.

    • Quita las hojas exteriores más duras.
    • Corta la parte superior.
    • Pela el tallo.
    • Parte por la mitad y retira los pelillos del centro.
    • Después ponlas en agua con limón para que no se oxiden. Es un paso rápido cuando le coges el truco.

    Paso a paso con Thermomix

    Una vez tienes todo listo, el resto fluye.

    Sofrito base

    Añade la cebolla al vaso y tritura:

    • 5 segundos, velocidad 5.
    • Baja los restos, añade el aceite y sofríe.
    • 5 minutos, 120°C, velocidad 1.
    • Este paso marca la base del sabor.

    Incorporar las verduras

    Añade las alcachofas limpias y la patata troceada. Tritura ligeramente 5 segundos, velocidad 4

    No buscamos que quede fino todavía. Solo romper un poco la estructura.

    Cocción

    Añade el caldo, la sal y la pimienta. Programa 20 minutos, 100°C, velocidad 1

    Aquí es donde todo se cocina y se suaviza. El olor empieza a ser bastante apetecible en este punto.

    Triturar hasta crema

    Cuando termine, añade el queso si quieres un resultado más cremoso.

    Tritura 1 minuto, velocidad progresiva 5–10.

    Si ves que queda muy espesa, puedes añadir un poco más de caldo o agua y mezclar unos segundos más.

    Textura y sabor

    La crema de alcachofas tiene un punto diferente. No es tan dulce ni suave como otras cremas.

    • Sabor ligeramente amargo (pero agradable).
    • Textura cremosa si ajustas bien el líquido.
    • Muy reconfortante, pero sin resultar pesada.
    • Si quieres suavizar el sabor, el queso o incluso un chorrito de nata ayudan bastante.

    Consejos que sí importan

    • Usa buen caldo. El caldo marca la diferencia. Si es casero, mejor. Si no, uno de calidad.
    • Controla el limón. Un poco ayuda a equilibrar el sabor. Demasiado puede taparlo todo.
    • Ajusta la textura al final. No te obsesiones al principio. Tritura, prueba y luego decides si necesitas más líquido.

    Variaciones interesantes

    Esta receta admite pequeños cambios que funcionan bien:

    • Añadir puerro junto a la cebolla.
    • Incorporar un poco de calabacín para suavizar.
    • Sustituir la patata por una pequeña cantidad de arroz.
    • Añadir jamón crujiente al servir.

    Son variaciones simples, pero cambian bastante el resultado.

    Cómo servirla

    Aquí puedes darle un toque más especial sin complicarte:

    • Un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
    • Picatostes.
    • Semillas tostadas.
    • Un poco de queso rallado.

    Conservación

    Se conserva bastante bien en la nevera durante tres o cuatro días. Además, la puedes congelar sin problema. Eso sí, al descongelar puede cambiar un poco la textura. Solo necesitas remover o triturar de nuevo unos segundos.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: 130–170 kcal por ración

    Tipo de cocina: casera / mediterránea

    Tipo de comida: primer plato / cena ligera

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