Bikini trufado de jamón y mozzarella.

Hay sándwiches que cumplen y otros que directamente mejoran el día. El bikini trufado entra en esa segunda categoría sin demasiada discusión. Porque sí, en esencia sigue siendo un sándwich caliente. Pero cuando metes buen jamón cocido, mozzarella que funda de verdad y un toque de trufa bien usado, la cosa cambia bastante. Pasa de cena rápida improvisada a capricho serio con muy poco esfuerzo.

Lo bueno es que no hace falta maquinaria extraña ni ingredientes imposibles. Solo cuidar detalles. Porque un bikini bueno depende más de cómo lo montas y lo cocinas que de complicarse innecesariamente.

Ingredientes para el bikini trufado

Para dos bikinis generosos:

8 rebanadas de pan de molde de buena calidad

200 gramos de mozzarella fresca bien escurrida

150 gramos de jamón cocido de calidad

2 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente

1 cucharada de mayonesa (opcional)

1 cucharadita de crema o salsa de trufa

Pimienta negra recién molida

Unas escamas de sal (opcional)

Aquí conviene decir algo importante: la trufa mal usada arrasa con todo. Mejor quedarse corto que convertir el sándwich en perfume caliente.

Cómo hacer un bikini trufado paso a paso

Empieza por la mozzarella. Si usas mozzarella fresca, escúrrela muy bien y sécala ligeramente con papel de cocina. Este paso evita buena parte del desastre clásico: sándwich aguado. Córtala en rodajas finas. En un pequeño bol mezcla la mantequilla con la crema de trufa hasta integrarlas. Si la crema de trufa es muy potente, reduce cantidad. Ahora monta el bikini. Unta ligeramente una cara interior del pan con un toque de mayonesa si quieres un extra de jugosidad. Después coloca jamón cocido. Encima, mozzarella repartida de forma uniforme. Un poco de pimienta negra. Cierra con otra rebanada. Y ahora sí: unta el exterior del sándwich con la mantequilla trufada.

Cómo cocinarlo para que quede perfecto

Aquí hay dos caminos.

La sandwichera funciona.

Pero sinceramente, la sartén suele dar mejor control.

Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Si te pasas con el calor, el pan se quema antes de que funda el queso, que es exactamente lo contrario de lo que quieres. Coloca el bikini y presiona suavemente con espátula o una tapa pequeña. Déjalo unos 3-4 minutos por lado. El objetivo es muy claro: pan dorado y crujiente, interior fundido. Si ves que el pan avanza demasiado rápido, baja fuego.

Qué pan usar

El pan importa mucho más de lo que parece. El clásico bikini pide pan de molde. Pero no cualquiera.

Uno demasiado fino se rompe.

Uno muy dulce cambia demasiado el sabor.

Idealmente, pan de molde grueso, consistente y con buena miga .

. Tipo brioche suave funciona si buscas versión más indulgente.

Pan rústico también puede servir, aunque ahí ya te acercas más a un croque monsieur con aires mediterráneos.

Variantes que funcionan

Una vez pillas la base, empiezan las tentaciones.

Algunas que salen bien:

Añadir rúcula al final.

Sustituir jamón cocido por jamón ibérico.

Poner huevo a baja temperatura.

Añadir cebolla caramelizada.

Cambiar mozzarella por burrata (más delicado, más difícil).

La versión con ibérico y trufa, por ejemplo, juega ya claramente en otra liga calórica.

¿Se puede preparar antes?

Montarlo sí, cocinarlo mejor al momento.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 8-10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: aproximadamente 650-780 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea / cocina rápida gourmet

Tipo de comida: Cena, almuerzo, brunch o picoteo