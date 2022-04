Mozzarella: los errores que no debes cometer al servirla o cocinarla

La mozzarella es uno de los quesos italianos más amados y apreciados en todo el mundo. Es increíblemente popular debido sobre todo a la pizza donde siempre está presente, pero a pesar del amor ilimitado que muchos sienten por la mozzarella, ya sea de vaca o de búfala, en realidad, es un alimento que no se conoce realmente así que suelen cometerse varios errores tanto a la hora de cocinarla como a la hora te servirla. A continuación te contamos cuáles son esos errores que no debes cometer cuando se trata de mozzarella.

Mozzarella: Errores a evitar

Un requesón estirado originario del sur de Italia, pero ahora producido en todo el territorio nacional, la mozzarella es una excelencia del sector lácteo italiano conocida en todo el mundo: es el tercer queso italiano más apreciado en el extranjero, después del Grana Padano y del Parmesano, con más de 100 mil toneladas que salen de Italia cada año para llegar a todos los rincones del globo. Puede elaborarse con leche de vaca o de búfala y su nombre deriva del acto del «mozzare», que es la operación de corte que realiza el quesero para separar las piezas individuales de la masa durante la elaboración. Además de la leche de vaca y de búfala, la mozzarella también se puede producir con leche mezclada, leche de oveja o leche de cabra.

Se podrían escribir libros enteros sobre el uso de la mozzarella: hay quienes la comen solo de búfala, quienes la prefieren de vaca, quienes solo la comen con la pizza o quienes la aman en cortes grandes o pequeños para añadir en ensaladas o incluso quienes la cocinan para otros muchos platos… En cualquier caso, tanto para servirla como para cocinarla, hay que prestar atención a detalles que pueden parecer insignificantes, pero que no lo son: aquí tienes todos los errores que no debes cometer a la hora de servir o cocinar la mozzarella .

Nunca la metas en el frigorífico

Si es mozzarella de búfala , está terminantemente prohibido meterla en la nevera. Para disfrutarla plenamente, de hecho, es bueno comprarla fresca y ponerlo en un recipiente con agua , hasta que llegue el momento de consumirla, que aún debe ser dentro de las 24 horas posteriores a la compra. También te sugerimos que hagas algo con la mozzarella de leche de vaca, aunque en el caso de la mozzarella de supermercado puedes hacer una excepción.

Sazonarla demasiado

La mozzarella de búfala, dado su intenso sabor, no se debe sazonar , sino que se debe comer tal cual. La mozzarella de leche de vaca , en cambio, se puede aliñar , pero sin exagerar : si es muy fresca, por ejemplo, mejor disfrutarla al natural. Si se trata de mozzarella en sobres, puedes aliñarla con un chorrito de aceite y albahaca, u orégano, con moderación. Evita salarlo, o perderá parte de los líquidos.

Cortarla con el cuchillo

La mozzarella fresca debe partirse con las manos , por varias razones. La primera es que, si lo cortas con un cuchillo, perdería parte de su sabroso líquido ; la segunda es que, con las manos, seguirás la textura natural del alimento, sin dañarlo. Por supuesto, si hablas de mozzarella para cocinar, puedes cortarla con un cuchillo.

Usar la equivocada para cocinar3

Evita absolutamente usar mozzarella de búfala para cocinar: en contacto con altas temperaturas, perdería parte de su sabor. Si hay que introducirla en algún plato a cocinar, es preferible la mozzarella de leche de vaca , tanto por el sabor como por la consistencia. Además, al estar más seca, centrifugará mejor evitando humedecer demasiado la preparación.

No la aprietes antes de cocinar

Para cocinar no se debe utilizar la mozzarella más fresca , pero sí estaría bien utilizar el producto elaborado unos días antes: uno de los secretos de los pizzeros para hacer una pizza que incluya mozzarella pero que no quede demasiado aguada. De todas formas, antes de usarla en cualquier receta para cocinar, es bueno cortarla en trocitos pequeños y apretarlos suavemente con las manos: también puedes dejarla en un colador unos veinte minutos. De esta forma perderá su líquido y tu preparación no se diluirá.

Cocinarla demasiado o quemarla

Si has decidido utilizar mozzarella para aliñar un plato en la superficie , presta mucha atención a la temperatura del horno y al tiempo de cocción: cocinarla demasiado hasta que cambie de color, o peor aún quemarla equivale a hacer desaparecer sus peculiaridades. Mejor por tanto un paso en un horno rápido , que la derrita, pero que no la cocine demasiado.