El sándwich mixto gourmet con toque especial es la prueba de que algo tan sencillo puede subir de nivel con muy pocos cambios. Pan, jamón y queso. Nada nuevo. Pero si eliges bien los ingredientes y cuidas los detalles, el resultado cambia bastante. Mucho más sabor, mejor textura y una experiencia que ya no es la del típico mixto de toda la vida.

No hace falta complicarse ni usar productos raros. Solo afinar un poco.

Ingredientes (para 2 sándwiches)

4 rebanadas de pan de molde (mejor si es artesano o tipo brioche)

4 lonchas de jamón cocido de calidad

4 lonchas de queso que funda bien (emmental, cheddar o gouda)

20 g de mantequilla

1 cucharadita de mostaza suave (opcional)

Un chorrito de miel (sí, aunque suene raro)

Cómo hacer un sándwich mixto gourmet paso a paso

Empieza por algo básico: el pan. Si usas uno demasiado fino o seco, el resultado no será el mismo. Un pan más consistente aguanta mejor el calor y queda crujiente por fuera sin romperse. Unta ligeramente mantequilla en la cara exterior de cada rebanada. Esto es lo que dará ese dorado perfecto en la sartén. En la parte interior, puedes añadir una capa fina de mostaza. No es imprescindible, pero aporta un contraste interesante. Coloca primero el queso, luego el jamón y termina con otra capa de queso. Este pequeño detalle ayuda a que todo quede más fundido y homogéneo. Cierra el sándwich y llévalo a una sartén a fuego medio. Sin prisas. Presiona ligeramente con una espátula para que se dore de forma uniforme. Cuando esté dorado por un lado, dale la vuelta. Antes de retirarlo, añade unas gotas de miel en el interior (si decides usarla). El calor hará el resto. En unos minutos lo tendrás listo. Crujiente por fuera, cremoso por dentro.

El toque especial que marca la diferencia

Aquí es donde el sándwich pasa de normal a algo más interesante.

La combinación de mantequilla, buen queso y ese toque suave de miel crea un contraste dulce-salado que funciona sorprendentemente bien. No es un sabor dominante, es más bien un matiz.

crea un contraste dulce-salado que funciona sorprendentemente bien. No es un sabor dominante, es más bien un matiz. Otro detalle importante es el tipo de queso . Cuanto mejor funda, mejor textura tendrás. Evita quesos demasiado secos o que no se derritan bien.

. Cuanto mejor funda, mejor textura tendrás. Evita quesos demasiado secos o que no se derritan bien. Y luego está el punto del pan. Dorado, sí, pero no quemado. Parece obvio, pero es fácil pasarse si subes demasiado el fuego.

Variaciones para hacerlo a tu gusto

Una vez tienes la base, puedes adaptarlo sin problema.

Añadir tomate natural en rodajas finas.

Incorporar un poco de aguacate.

Usar jamón serrano en lugar de cocido.

Probar con quesos más intensos.

Incluso puedes darle un toque más contundente con un huevo a la plancha dentro. No es el mixto clásico, pero funciona.

Si te gusta experimentar, puedes cambiar el pan por uno de semillas o integral. El resultado cambia bastante.

Con qué acompañar este sándwich

Aunque se puede comer solo, gana mucho si lo acompañas bien.

Una ensalada ligera.

Patatas fritas o al horno.

Una crema de verduras.

Un gazpacho en verano.

Es una comida rápida, sí, pero también puede ser una cena completa si lo combinas con algo fresco.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5-10 minutos

Tiempo de cocinado: 5-8 minutos

Porciones: 2 sándwiches

Información nutricional: aproximadamente 800-900 kcal totales (unas 400-450 kcal por sándwich)

Tipo de cocina: rápida / casera

Tipo de comida: cena rápida o comida informal