Sándwich caliente de queso triple fundido
Si te gustan los sándwich elaborados en casa, no te puedes perder esta receta de sándwich caliente de queso triple fundido.
Sándwich jamón y queso de Jordi Roca
Sándwich favorito de los japoneses
Sándwich de atún y pepinillos
Hay platos que, sin complicarse demasiado, ofrecen un confort inmediato. El sándwich caliente de queso triple fundido es uno de ellos. No necesita grandes adornos: basta con pan bien tostado y una mezcla generosa de quesos que se derriten hasta formar un interior sedoso. Este sándwich funciona para una comida rápida, un desayuno contundente o una cena improvisada. Es de esas recetas que siempre apetecen y que, además, se preparan en muy poco tiempo.
Aquí encontrarás una preparación sencilla, con pasos claros y pensada para que cualquier persona, experta o no, consiga un resultado dorado, crujiente y con ese relleno cremoso que se estira al separar las mitades.
Ingredientes
Modo de preparación
- Preparar el pan
Coloca las rebanadas de pan sobre una tabla y unta una de las caras con mantequilla. Ese lado quedará hacia afuera para conseguir un tostado uniforme y aromático.
- Añadir la mayonesa
Si decides usarla, extiende una capa fina en la cara opuesta del pan. Ayuda a obtener un acabado crujiente y evita que el pan absorba humedad.
- Mezclar los quesos
Junta el cheddar, la mozzarella y el gouda en un pequeño cuenco. Cada uno aporta algo diferente: el cheddar da sabor, la mozzarella elasticidad y el gouda ese toque cremoso que redondea el conjunto. Añade un poco de pimienta para realzar los aromas.
- Montar el sándwich
Reparte la mezcla de quesos sobre la rebanada sin mantequilla. Si te gusta el toque ligeramente ácido de la mostaza, añade una cucharadita. Cierra con la otra rebanada dejando la parte untada con mantequilla por fuera.
- Calentar la sartén
Pon una sartén a fuego medio-bajo. Este detalle es importante para que los quesos se fundan sin que el pan se queme.
- Tostar con paciencia
Coloca el sándwich en la sartén y cocínalo entre tres y cuatro minutos por cada lado. Presiona un poco con una espátula para ayudar a que el calor llegue al interior. Si ves que se dora demasiado rápido, reduce el fuego.
- Reposar un momento
Una vez tostado por ambos lados, retíralo y espera un minuto antes de cortarlo. El reposo permite que el queso se asiente ligeramente y evita que se derrame en exceso.
- Servir
Córtalo por la mitad y sírvelo caliente, cuando el queso aún está en su punto justo de fusión.
Este tipo de preparaciones rápidas son las ideales para acompañar con una sopa ligera, una ensalada o simplemente disfrutarlo tal cual en un momento de antojo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 12 a 15 minutos
Porciones: 1
Información nutricional aproximada:
- Calorías totales: entre 550 y 650 kilocalorías
- Grasas: 35 a 40 g
- Proteínas: 20 a 25 g
- Carbohidratos: 35 a 40 g
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Snack caliente, desayuno o cena rápida