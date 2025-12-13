Recetas fáciles

Sándwich caliente de queso triple fundido

Sándwich de queso
Sándwich caliente.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Si te gustan los sándwich elaborados en casa, no te puedes perder esta receta de sándwich caliente de queso triple fundido.

Sándwich jamón y queso de Jordi Roca

Sándwich favorito de los japoneses

Sándwich de atún y pepinillos

Hay platos que, sin complicarse demasiado, ofrecen un confort inmediato. El sándwich caliente de queso triple fundido es uno de ellos. No necesita grandes adornos: basta con pan bien tostado y una mezcla generosa de quesos que se derriten hasta formar un interior sedoso. Este sándwich funciona para una comida rápida, un desayuno contundente o una cena improvisada. Es de esas recetas que siempre apetecen y que, además, se preparan en muy poco tiempo.

Aquí encontrarás una preparación sencilla, con pasos claros y pensada para que cualquier persona, experta o no, consiga un resultado dorado, crujiente y con ese relleno cremoso que se estira al separar las mitades.

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de molde grueso o pan artesanal
  • 2 cucharadas de mantequilla blanda
  • 2 cucharadas de mayonesa opcional
  • 50 g de queso cheddar rallado
  • 50 g de queso mozzarella rallado
  • 40 g de queso gouda o gruyere rallado
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 pizca de sal si hace falta
  • 1 cucharadita de mostaza suave opcionalSándwich casero

    • Modo de preparación

    1. Preparar el pan
      Coloca las rebanadas de pan sobre una tabla y unta una de las caras con mantequilla. Ese lado quedará hacia afuera para conseguir un tostado uniforme y aromático.
    2. Añadir la mayonesa
      Si decides usarla, extiende una capa fina en la cara opuesta del pan. Ayuda a obtener un acabado crujiente y evita que el pan absorba humedad.
    3. Mezclar los quesos
      Junta el cheddar, la mozzarella y el gouda en un pequeño cuenco. Cada uno aporta algo diferente: el cheddar da sabor, la mozzarella elasticidad y el gouda ese toque cremoso que redondea el conjunto. Añade un poco de pimienta para realzar los aromas.
    4. Montar el sándwich
      Reparte la mezcla de quesos sobre la rebanada sin mantequilla. Si te gusta el toque ligeramente ácido de la mostaza, añade una cucharadita. Cierra con la otra rebanada dejando la parte untada con mantequilla por fuera.
    5. Calentar la sartén
      Pon una sartén a fuego medio-bajo. Este detalle es importante para que los quesos se fundan sin que el pan se queme.
    6. Tostar con paciencia
      Coloca el sándwich en la sartén y cocínalo entre tres y cuatro minutos por cada lado. Presiona un poco con una espátula para ayudar a que el calor llegue al interior. Si ves que se dora demasiado rápido, reduce el fuego.
    7. Reposar un momento
      Una vez tostado por ambos lados, retíralo y espera un minuto antes de cortarlo. El reposo permite que el queso se asiente ligeramente y evita que se derrame en exceso.
    8. Servir
      Córtalo por la mitad y sírvelo caliente, cuando el queso aún está en su punto justo de fusión.

    Este tipo de preparaciones rápidas son las ideales para acompañar con una sopa ligera, una ensalada o simplemente disfrutarlo tal cual en un momento de antojo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 12 a 15 minutos
    Porciones: 1

    Información nutricional aproximada:

    • Calorías totales: entre 550 y 650 kilocalorías
    • Grasas: 35 a 40 g
    • Proteínas: 20 a 25 g
    • Carbohidratos: 35 a 40 g

    Tipo de cocina: Casera
    Tipo de comida: Snack caliente, desayuno o cena rápida

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas