Recetas de ajoblanco: cómo hacer el malagueño tradicional y sus mejores variantes

El ajoblanco es una de esas recetas que nos recuerdan lo bien que sabe la sencillez. Con pocos ingredientes, almendras, pan, ajo, aceite de oliva y agua fría, se consigue un plato refrescante que ha alimentado a generaciones en Andalucía, sobre todo en Málaga y Granada. Muchos lo llaman el gazpacho blanco, y no les falta razón: es una sopa fría, humilde en su origen, pero con un sabor que engancha.

Por algo lleva siglos formando parte de la cocina andaluza. A menudo se le llama gazpacho blanco, y tiene sentido, aunque conviene matizar. El ajoblanco comparte con el gazpacho eso de ser sopa fría y refrescante, pero su historia va por otro camino. De hecho, es anterior a la llegada del tomate a Europa. Antes de que el gazpacho rojo conquistara media España, ya había gente triturando almendras, pan, ajo, aceite y agua fría.

Receta de ajoblanco malagueño tradicional

El clásico sigue siendo difícil de superar. Fresco, suave, ligeramente intenso por el ajo y con ese punto untuoso que dan las almendras bien trituradas.

Ingredientes del ajoblanco

200 gramos de almendras crudas peladas

100 gramos de pan del día anterior

2 dientes de ajo

80 ml de aceite de oliva virgen extra

750 ml de agua muy fría

2 cucharadas de vinagre de Jerez

Sal al gusto

Uvas moscatel o melón para acompañar

Cómo hacer el ajoblanco paso a paso

Empieza remojando el pan en un poco de agua. Mientras tanto, coloca en el vaso de batidora las almendras, el ajo y una pizca de sal. Tritura primero en seco o con muy poca agua para romper bien la almendra. Este paso importa más de lo que parece. Añade el pan escurrido y sigue triturando. Después incorpora poco a poco el aceite, como si estuvieras montando una emulsión sencilla. Luego el vinagre. Por último, añade el agua fría poco a poco hasta ajustar textura. Debe quedar una crema ligera, no una pasta espesa. Prueba. Ajusta sal o vinagre. Nevera. Bien frío cambia muchísimo.

Trucos para que el ajoblanco quede cremoso y no pastoso

Aquí hay dos errores bastante habituales.

El primero: usar almendra mal triturada. Si quedan partículas gruesas, la textura pierde finura y parece más basto.

El segundo: pasarse con el pan. El pan da cuerpo, sí. Pero demasiado convierte el ajoblanco en algo cercano a puré frío.

Con qué se acompaña el ajoblanco: uvas, melón y otras guarniciones

La pareja más tradicional son las uvas moscatel. Ese contraste dulce con el punto salino y ajoso funciona increíblemente bien.

También encaja muy bien el melón, especialmente si está frío y bien maduro.

Hay quien lo sirve incluso con tartar de pescado, pero ahí ya entramos en versiones bastante reinterpretadas.

Ajoblanco de pepino

Si te gusta el frescor del gazpacho clásico, esta variante tiene mucho sentido.

Basta con añadir medio pepino pelado a la receta tradicional antes de triturar.

El resultado es más ligero, vegetal y menos contundente, perfecto para días especialmente calurosos.

Ajoblanco con manzana verde

Esta versión funciona sorprendentemente bien. La manzana verde aporta acidez y frescura sin romper la personalidad del plato.

No hace falta mucha cantidad. Con media pieza suele bastar para cuatro raciones.

Ajoblanco de remolacha

Aquí cambia completamente el aspecto.

El color rosa intenso lo hace mucho más vistoso, pero no es solo estética. La remolacha aporta dulzor y un perfil más terroso que encaja bastante bien con la base de ajo y almendra.

Si te interesa probarlo, aquí tienes esta receta de ajoblanco de remolacha.

Ajoblanco con melón

Aquí el melón no va solo como topping, también puede integrarse directamente en la crema.

Reduce un poco el agua y añade melón maduro triturado junto al resto de ingredientes.

Ajoblanco sin almendras: versión con piñones

No será exactamente ajoblanco malagueño tradicional, pero la lógica culinaria es parecida. Los piñones aportan cremosidad y un sabor más delicado.

En Córdoba existe un pariente cercano interesante: la mazamorra cordobesa, más espesa y contundente.

Diferencia entre ajoblanco, gazpacho y salmorejo

Se parecen, pero no son lo mismo.

Ajoblanco: almendra, ajo, pan, aceite, agua y vinagre. Blanco, frío y anterior al tomate. Gazpacho: lleva tomate como base, además de pepino, pimiento, ajo, aceite y vinagre según receta. Salmorejo: más denso, cordobés, con tomate, pan abundante y normalmente coronado con huevo duro y jamón.

El ajoblanco suele ser el más delicado de textura si está bien hecho.

Cuánto aguanta el ajoblanco en la nevera y cómo conservarlo

Bien conservado, aguanta 24 a 48 horas en nevera. Lo ideal es guardarlo en recipiente hermético.

Si lleva fruta incorporada, mejor consumir antes. Y como casi cualquier sopa fría con ingredientes frescos: cuanto menos tiempo, mejor sabor.

Otras versiones curiosas

Si quieres salir del camino clásico, hay opciones interesantes.

El ajoblanco de coco mezcla almendra con leche de coco y cambia bastante el perfil.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + enfriado

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 320-390 kcal por ración

Tipo de cocina: Andaluza / Mediterránea

Tipo de comida: Entrante, comida ligera o cena fría