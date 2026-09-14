Crema de castañas Thermomix: receta suave y llena de sabor

El otoño despliega en los bosques un tesoro marrón que muchos pasan por alto hasta que el frío aprieta y las primeras castañas asadas humean en las esquinas. Llevar ese fruto seco tan característico a la cocina en forma de plato de cuchara aterciopelado cambia por completo la perspectiva de los menús de temporada. Cocinar castañas solía implicar un proceso tedioso de pelado y cocciones interminables en cazuelas tradicionales donde el control de la textura resultaba una lotería. Gracias al robot de cocina, triturar y emulsionar este fruto se convierte en una tarea limpia que respeta al máximo su dulzor natural y su textura cremosa.

Ingredientes

600 gramos de castañas frescas y peladas, libres de pieles interiores

1 puerro mediano, empleando únicamente la parte blanca y limpia

40 gramos de mantequilla sin sal

30 mililitros de aceite de oliva virgen extra

500 mililitros de caldo de pollo o de verduras suave

200 mililitros de nata líquida con un treinta por ciento de materia grasa

Una pizca de nuez moscada recién rallada

Sal fina y pimienta negra al gusto

Cómo hacer crema de castañas Thermomix paso a paso

Introducir el puerro troceado en el vaso del robot y programar cuatro segundos a velocidad cinco para obtener un picado fino y homogéneo. Añadir la mantequilla junto con el aceite de oliva, situando el cubilete en su sitio y programando seis minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara para pochar la verdura. Incorporar las castañas peladas previamente al vaso y programar cuatro minutos a cien grados, giro inverso y velocidad cuchara para que absorban los aromas del sofrito. Verter el caldo templado junto con la sal y la pimienta, programando veinte minutos a cien grados y velocidad uno para ablandar por completo la castaña. Agregar la nata líquida y la pizca de nuez moscada a través del bocal, dejando que el conjunto tome temperatura durante un par de minutos sin superar los noventa grados. Triturar de manera progresiva subiendo desde la velocidad cinco hasta la velocidad diez durante un minuto completo para conseguir una textura fina y sedosa. Comprobar el punto de densidad y de sal, y verter en cuencos individuales listos para llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

Pelar las castañas frescas sin desesperarse en el intento requiere un escaldado previo de cinco minutos en agua hirviendo que facilite retirar tanto la cáscara dura como la piel amarga interior.

Si te gusta una versión dulce orientada a untar tostadas o rellenar pasteles pueden adaptar las cantidades consultando elaboraciones tipo Nutella de castañas, donde el chocolate cobra todo el protagonismo. A veces, la falta de tiempo obliga a buscar soluciones comerciales rápidas inspiradas en formatos de supermercado como los analizados en Crema de castañas mercadona, aunque el resultado casero supera con creces cualquier opción envasada.

Variantes de la receta

La textura sedosa de esta preparación admite matices sutiles si se sustituye una parte de la nata por un toque de Queso crema de kefir, aportando una ligera acidez que contrasta de maravilla con el dulzor terroso del fruto seco. Otra opción excelente consiste en añadir unas setas salteadas justo en el centro del plato antes de servir para sumar complejidad al perfil de sabores otoñales.

Con qué acompañar crema de castañas Thermomix

Un puñado de castañas troceadas y salteadas con mantequilla colocadas sobre la superficie aportan un contraste crujiente muy interesante frente a la suavidad de la crema. También encaja a la perfección con unos costrones de pan de hogaza fritos en aceite de oliva virgen extra.

Cómo conservar crema de castañas Thermomix

La preparación se mantiene en óptimas condiciones hasta cuatro días dentro de un recipiente hermético en la nevera. Al recalentar, es conveniente añadir un chorrito de caldo para recuperar la fluidez inicial que la fécula de la castaña tiende a absorber durante el reposo en frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional de otoño

Tipo de comida: Primer plato o entrante reconfortante

Información nutricional: Aproximadamente 310 kilocalorías por porción individual