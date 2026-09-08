Castañas salteadas: receta fácil para disfrutar de este fruto de otoño
Descubre cómo preparar castañas salteadas de forma fácil y rápida. Un aperitivo otoñal lleno de sabor y tradición.
Castañas con miel
Crema suave de castañas
Castañas con leche y canela
Llega octubre, bajan las temperaturas y las calles se impregnan de ese aroma inconfundible a fruto tostado que anuncia la llegada oficial del otoño. Aunque la tradición nos empuja directamente a preparar Castañas asadas o a meter una bandeja en el electrodoméstico probando recetas como las Castañas al horno, existe una alternativa rápida y francamente deliciosa que suele pasar desapercibida en los hogares. Saltear este fruto seco en la sartén con un toque de grasa noble y especias transforma por completo su textura, logrando un bocado tierno por dentro y con una capa exterior crujiente que sorprende desde el primer instante.
Ingredientes
Cómo hacer castañas salteadas paso a paso
- Practica un corte longitudinal o en cruz sobre la piel convexa de cada castaña con la ayuda de un cuchillo bien afilado, asegurándote de atravesar únicamente la cáscara exterior para evitar que exploten durante la cocción previa.
- Sumerge las castañas en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal durante diez minutos justos, un paso indispensable para ablandar la piel interior y facilitar el posterior pelado.
- Retira las castañas del fuego, escúrrelas y pélalas aún en caliente, despojándolas tanto de la cáscara dura como de la piel ambarina interior.
- Pon el aceite o mantequilla en una sartén, agrega los dientes de ajo un poco aplastados y las ramitas de romero. Cocina a fuego medio unos momentos.
- Agrega las castañas y mueve para que cojan un tono dorado.
- Salpimienta al gusto en los últimos instantes del proceso y retira del fuego cuando notes que la superficie exterior presenta un aspecto crujiente y apetitoso.
Trucos para que salga perfecto
El secreto principal reside en no saltarse el hervor previo en agua; intentar pelar una castaña cruda es una tarea desesperante que suele acabar con la pulpa rota. Si notas que la piel interior se resiste a salir, mantén las castañas dentro del agua caliente mientras vas sacando de una en una para limpiarlas.
Variantes de la receta
Los amantes de la cocina picante suelen añadir media guindilla desmenuzada junto con el aceite, logrando un contraste audaz que combina de maravilla con el dulzor natural del fruto.
Si te gustan las ideas con sabor, prueba unas ricas verduras salteadas estilo chino.
Con qué acompañar castañas salteadas
Estas castañas funcionan de maravilla como un aperitivo original acompañadas de un buen vino tinto joven o una cerveza tostada de otoño. Sin embargo, su verdadero potencial brilla cuando actúan como guarnición de lujo para platos principales de caza, estofados de ternera o carnes asadas al horno.
Cómo conservar castañas salteadas
Si te sobran castañas salteadas guarda en un tupper hermético en la nevera una vez se hayan enfriado del todo.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Tradicional mediterránea / Otoñal
Tipo de comida: Aperitivo o guarnición
Calorías totales aproximadas: 720 kcal (unas 180 kcal por porción)