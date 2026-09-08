Castañas salteadas: receta fácil para disfrutar de este fruto de otoño

Llega octubre, bajan las temperaturas y las calles se impregnan de ese aroma inconfundible a fruto tostado que anuncia la llegada oficial del otoño. Aunque la tradición nos empuja directamente a preparar Castañas asadas o a meter una bandeja en el electrodoméstico probando recetas como las Castañas al horno, existe una alternativa rápida y francamente deliciosa que suele pasar desapercibida en los hogares. Saltear este fruto seco en la sartén con un toque de grasa noble y especias transforma por completo su textura, logrando un bocado tierno por dentro y con una capa exterior crujiente que sorprende desde el primer instante.

Ingredientes

500 gramos de castañas frescas y de buen calibre

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o mantequilla clarificada

3 ramitas de romero fresco

2 dientes de ajo machacados con su piel

Sal gruesa al gusto

Una pizca de pimienta negra recién molida

Cómo hacer castañas salteadas paso a paso

Practica un corte longitudinal o en cruz sobre la piel convexa de cada castaña con la ayuda de un cuchillo bien afilado, asegurándote de atravesar únicamente la cáscara exterior para evitar que exploten durante la cocción previa. Sumerge las castañas en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal durante diez minutos justos, un paso indispensable para ablandar la piel interior y facilitar el posterior pelado. Retira las castañas del fuego, escúrrelas y pélalas aún en caliente, despojándolas tanto de la cáscara dura como de la piel ambarina interior. Pon el aceite o mantequilla en una sartén, agrega los dientes de ajo un poco aplastados y las ramitas de romero. Cocina a fuego medio unos momentos. Agrega las castañas y mueve para que cojan un tono dorado. Salpimienta al gusto en los últimos instantes del proceso y retira del fuego cuando notes que la superficie exterior presenta un aspecto crujiente y apetitoso.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal reside en no saltarse el hervor previo en agua; intentar pelar una castaña cruda es una tarea desesperante que suele acabar con la pulpa rota. Si notas que la piel interior se resiste a salir, mantén las castañas dentro del agua caliente mientras vas sacando de una en una para limpiarlas.

Variantes de la receta

Los amantes de la cocina picante suelen añadir media guindilla desmenuzada junto con el aceite, logrando un contraste audaz que combina de maravilla con el dulzor natural del fruto.

Si te gustan las ideas con sabor, prueba unas ricas verduras salteadas estilo chino.

Con qué acompañar castañas salteadas

Estas castañas funcionan de maravilla como un aperitivo original acompañadas de un buen vino tinto joven o una cerveza tostada de otoño. Sin embargo, su verdadero potencial brilla cuando actúan como guarnición de lujo para platos principales de caza, estofados de ternera o carnes asadas al horno.

Cómo conservar castañas salteadas

Si te sobran castañas salteadas guarda en un tupper hermético en la nevera una vez se hayan enfriado del todo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional mediterránea / Otoñal

Tipo de comida: Aperitivo o guarnición

Calorías totales aproximadas: 720 kcal (unas 180 kcal por porción)