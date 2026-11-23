Hacer dulce de fruta en casa en estas fechas responde a una lógica muy sencilla: aprovechar la fruta de otoño e invierno cuando está en su punto y concentrar su sabor mediante cocción lenta y azúcar. Lejos de ser un postre rápido, exige paciencia junto al fuego, pero recompensa con un bocado denso, brillante y lleno de matices que no se parece al de ninguna tienda.

Qué es el dulce de fruta navideño

Bajo esa etiqueta caben elaboraciones que nacieron para conservar cosechas y acabaron ocupando un lugar fijo en las mesas de diciembre. La base suele ser fruta rica en pectina, como el membrillo o las manzanas ácidas, cocida hasta formar una pasta firme y cortable, a menudo acompañada de piezas enteras o gajos confitados en almíbar.

En muchas casas se recurre al clásico dulce de membrillo de Karlos Arguiñano como punto de partida fiable, mientras que otros prefieren el brillo meloso de unos higos en almíbar o el aroma cítrico de unas naranjas caramelizadas para dar contraste a la bandeja.

Ingredientes para preparar dulce de fruta

1 kilo de membrillos maduros y aromáticos

500 gramos de azúcar blanco o moreno suave

El zumo de medio limón

Un vaso de agua justa para iniciar la cocción

1 rama de canela o una vaina de vainilla

Cómo hacer dulce de fruta navideño paso a paso

Lava los membrillos frotando bien la pelusa exterior, córtalos en cuartos y retira el corazón duro con las semillas, guardando estas últimas si vas a infusionarlas. Cuece los trozos con el agua y el zumo de limón a fuego medio hasta que estén tiernos al pincharlos, unos veinticinco o treinta minutos. Escurre ligeramente reservando parte del líquido y tritura hasta obtener un puré fino. Devuelve esa pulpa a la cacerola junto con el azúcar y la canela. Cocina a fuego suave removiendo con espátula de madera, sobre todo en el tramo final, porque el azúcar espesa y salta con facilidad. Cuando al pasar la cuchara se vea el fondo durante un segundo y la pasta tenga un tono cobrizo oscuro, retira del fuego y viértela en un molde rectangular.

Trucos para conseguir la textura perfecta

La textura depende de dos factores: el punto de cocción y el reposo. Si retiras la olla demasiado pronto, quedará blanda y difícil de cortar en dados limpios; si la pasas de punto, endurecerá como un bloque seco.

Triturar bien la fruta evita hebras molestas, y dejar que repose destapada varias horas antes de guardarla permite que asiente su firmeza. Un golpe de batidora justo antes de enmoldar ayuda a unificar el brillo si el puré ha soltado algo de líquido.

Cómo conservar y servir este dulce navideño

Una vez frío y firme, desmolda el bloque, envuélvelo en papel vegetal o film y guárdalo en un recipiente hermético dentro de la nevera. Bien conservado aguanta varias semanas e incluso mejora su sabor tras los primeros días.

Sírvelo a temperatura ambiente, cortado en láminas finas, junto a quesos curados o semicurados, nueces tostadas o rebanadas de pan crujiente para abrir o cerrar una comida navideña.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos (más el tiempo de reposo y enfriado).

Porciones: 10 a 12 raciones.

Información nutricional: Aproximadamente 2.650 kcal en total (unos 220–265 kcal por ración, según el tamaño del corte y la cantidad de azúcar empleada).

Tipo de cocina: Tradicional / repostería casera.

Tipo de comida: Postre / acompañamiento navideño.