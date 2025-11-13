Dulce de membrillo casero: receta tradicional de Karlos Arguiñano

El dulce de membrillo es uno de esos postres que parecen traer de vuelta la cocina de las abuelas. Su color ámbar, su brillo característico y ese equilibrio entre dulzor y acidez hacen que siga siendo un imprescindible en muchas casas. Karlos Arguiñano, siempre fiel a las recetas de toda la vida, le dedica un espacio especial porque considera que pocas cosas resultan tan gratificantes como preparar este dulce en casa. No es complicado: solo necesita tiempo, una buena materia prima y ganas de disfrutar del proceso.

El membrillo, aunque no es una fruta que se consuma cruda, tiene un aroma potente y un sabor que se transforma por completo al cocinarlo. Durante décadas fue un básico para conservar fruta de temporada y disfrutarla todo el año. Hoy, gracias al gusto por lo natural, ha recuperado protagonismo. Y Arguiñano lo celebra recordando que el membrillo casero, además de más aromático, conserva esa textura firme y densa que convierte cada bocado en un pequeño viaje a la tradición.

Ingredientes básicos (al estilo de Arguiñano)

1 kg de membrillos

1 kg de azúcar (o reducir un 20 % si lo prefieres menos dulce)

1 limón

Agua

Para lograr un buen resultado, Arguiñano insiste en escoger membrillos bien amarillos, firmes y sin partes dañadas. Además, recomienda limpiarlos bien para retirar la pelusilla que recubre la piel.

Cómo preparar el dulce de membrillo casero

Lavar y preparar la fruta: Frota cada membrillo con un paño o estropajo para quitar la pelusa. Lávalos y córtalos en trozos grandes, dejando la piel. Cocción inicial: Coloca los trozos en una cazuela amplia, cúbrelos con agua y añade el zumo de medio limón. Cocina 30–40 minutos, o hasta que estén tiernos. Triturar: Escurre el membrillo y tritúralo con batidora o pasapurés hasta obtener una crema homogénea. Añadir el azúcar: Pesa la pulpa resultante y añade la misma cantidad de azúcar (o algo menos si buscas un sabor más suave). Cocción final: Cocina a fuego suave de 30 a 40 minutos, removiendo sin parar al final para evitar que se pegue. La mezcla se vuelve más densa y toma un color rojizo intenso. Reposo en moldes: Pasa la mezcla a recipientes y deja enfriar. Cuando tome cuerpo, estará listo para disfrutar.

Información suplementaria

Tiempo de preparación total:

1 hora – 1 hora y 15 minutos

Porciones:

Aproximadamente 10–12 porciones (según el tamaño del molde)

Tipo de cocina:

Cocina tradicional española

Tipo de comida:

Postre casero / conserva dulce

Información nutricional aproximada (preparación completa):

Calorías totales: 2.800–3.000 kcal

Calorías por 100 g: 260–300 kcal

Alto en carbohidratos por el azúcar

Contiene fibra natural del membrillo

Sin grasas añadidas

Consejos para que quede perfecto

Paciencia: El color rojizo característico aparece con el tiempo, no con un fuego fuerte.

Remover sin distraerse: La fase final es clave para evitar que se queme.

Azúcar ajustada: La receta tradicional es 1:1, pero admite pequeñas reducciones.

Conservación: En recipiente hermético dura varias semanas en nevera.

El dulce de membrillo combina especialmente bien con quesos suaves, queso fresco o con el característico Idiazábal que Arguiñano suele recomendar. También es delicioso con nueces o como relleno de pequeños hojaldres.