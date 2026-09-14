Dulce de membrillo Thermomix: receta casera con textura perfecta

El aroma a fruta madura que inunda la cocina cuando llega octubre anuncia el momento de preparar uno de los grandes tesoros de la repostería tradicional. Elaborar membrillo casero exigía antaño horas de pie frente al fuego, removiendo sin descanso con una cuchara de madera para evitar que el caramelo se agarrara al fondo de la cazuela. Hoy en día, la tecnología de los robots de cocina ha transformado esa tarea titánica en un proceso limpio y sumamente agradecido. Ver cómo la pulpa de aspecto áspero y pálido se transforma poco a poco en una pasta densa, brillante y de un tono rojizo embriagador constituye todo un ritual doméstico que merece la pena recuperar cada temporada.

Ingredientes

1 kilo de membrillos frescos, limpios de piel, pepitas y zonas duras

800 gramos de azúcar blanco común

El zumo de medio limón recién exprimido

Cómo hacer dulce de membrillo Thermomix paso a paso

Trocear la pulpa de los membrillos en pedazos medianos e introducirlos en el vaso del robot, programando diez segundos a velocidad cinco y medio para conseguir un triturado homogéneo. Incorporar el azúcar blanco y el zumo de limón fresco sobre la pulpa triturada, asegurándose de remover ligeramente con la espátula para integrar los elementos secos con la humedad de la fruta. Programar 30 minutos a temperatura varoma y velocidad dos, colocando el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete para facilitar la evaporación del agua sin salpicar las superficies de la cocina. Finalizado el tiempo inicial, comprobar la textura del conjunto; si se observa demasiado líquido, programar unos minutos adicionales a la misma temperatura y velocidad baja hasta conseguir una densidad notable. Volver a programar un minuto progresivo a velocidad seis-siete-ocho para eliminar cualquier pequeño grumo residual y lograr una finura perfecta en la crema. Verter la pasta caliente en un recipiente rectangular de vidrio o en moldes individuales ligeramente engrasados con unas gotas de aceite de girasol para facilitar el desmoldado posterior. Dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de trasladar el molde a la nevera, donde terminará de compactar durante al menos doce horas.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir una textura firme sin que el bloque quede correoso depende enteramente de la proporción entre la fruta y el azúcar, siendo el estándar de ochocientos gramos por cada kilo de pulpa limpia el más equilibrado.

Si quieres cosas más tradicionales no te pierdas la clásica Dulce de membrillo receta karlos arguiñano, donde se valoran los puntos de cocción exactos. Si en lugar del aparato de la marca principal utilizas otro robot de cocina, el proceso de Membrillo monsieur cuisine se ejecuta de manera muy similar ajustando los tiempos de evaporación al calor del vaso.

Variantes de la receta

Las variaciones de esta preparación admiten la incorporación de un palito de canela durante la cocción para perfumar el fondo frutal con notas especiadas muy sutiles. Otra opción muy original para sorprender a los invitados en una tabla de picoteo consiste en emplear este bloque como ingrediente central para elaborar unas Croquetas de queso y membrillo, fusionando el contraste salado y dulce en un bocado crujiente inolvidable.

Con qué acompañar dulce de membrillo Thermomix

Una porción generosa sobre una rebanada de pan de pueblo crujiente y acompañada por una cuña de queso fresco de Burgos o un curado de oveja forma una de las meriendas más honestas y sabrosas que existen. También encaja a la perfección en tablas de quesos variados junto a nueces y frutos secos tostados.

Cómo conservar dulce de membrillo Thermomix

El bloque aguanta en perfecto estado dentro de la nevera durante varias semanas si se mantiene envuelto en papel de horno o film transparente bien sellado para evitar que absorba humedad. Para prolongar su vida útil varios meses, se puede esterilizar en tarros de cristal mediante un baño María prolongado.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre

Información nutricional: Aproximadamente 210 kilocalorías por porción individual