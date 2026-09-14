Crema de setas Thermomix: receta cremosa para disfrutar del otoño

Cuando el termómetro baja y los montes se llenan de humedad, la cocina pide a gritos platos de cuchara que reconforten el cuerpo sin exigir pasar horas interminables vigilando el fuego. Las setas de temporada poseen ese don inconfundible de concentrar el aroma del bosque en cada bocado, convirtiendo un ingrediente humilde en un auténtico manjar otoñal. Contar con un robot de cocina facilita tanto el proceso de triturado que el resultado alcanza una textura de terciopelo imposible de lograr con una batidora convencional de vaso.

Ingredientes

500 gramos de setas variadas frescas, preferiblemente champiñones, níscalos o boletus limpios de restos de tierra

1 cebolla mediana pelada y cortada en cuartos

2 dientes de ajo de buena calidad

40 mililitros de aceite de oliva virgen extra

400 gramos de caldo de verduras o de pollo casero

100 mililitros de nata líquida para cocinar con un treinta por ciento de materia grasa

50 gramos de mantequilla sin sal

Una pizca de pimienta negra recién molida

Sal fina al gusto

Unas ramitas de perejil fresco picado para decorar el plato antes de servir

Cómo hacer crema de setas Thermomix paso a paso

Introducir la cebolla en cuartos y los dientes de ajo en el vaso del robot, programando cinco segundos a velocidad cinco para conseguir un picado uniforme que cubra las paredes inferiores. Añadir el aceite de oliva virgen extra y la mantequilla, situando el cubilete en su posición y programando siete minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara para realizar el sofrito base. Incorporar las setas troceadas al vaso, troceándolas previamente durante cuatro segundos a velocidad cuatro si se prefieren trozos más pequeños antes de la cocción principal. Programar otros ocho minutos a temperatura varoma, giro inverso y velocidad cuchara, permitiendo que los hongos suelten su agua de vegetación y comiencen a dorarse ligeramente con la grasa. Verter el caldo caliente junto con la sal y la pimienta, programando quince minutos a cien grados y velocidad uno para que todos los sabores se fusionen correctamente. Agregar la nata líquida a través del bocal y esperar un par de minutos a que tome temperatura dentro del vaso sin necesidad de aplicar calor excesivo. Triturar de forma progresiva durante un minuto subiendo gradualmente desde la velocidad cinco hasta llegar a la velocidad diez para conseguir una emulsión perfectamente fina y sedosa. Poner a punto de sal.

Trucos para que salga perfecto

Limpiar los hongos con un paño húmedo en lugar de sumergirlos bajo el grifo evita que absorban agua en exceso, protegiendo esa concentración de sabor tan característica que tanto valoramos en los platos de cuchara.

Si buscas texturas más rústicas inspiradas en preparaciones tradicionales como la Crema de setas y patatas, puedes reservar un puñado de trozos salteados antes de triturar el conjunto y añadirlos enteros justo en el momento de llevar a la mesa.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización son infinitas cuando se domina la base del electrodoméstico. No te pierdas la Crema de setas y queso fundiendo rulos de cabra al final del proceso. Otra alternativa interesante para aligerar la grasa láctea sin perder cremosidad consiste en incorporar un toque de Queso crema de kefir.

Con qué acompañar crema de setas Thermomix

Unas rebanadas de pan de hogaza tostadas con aceite de oliva y frotadas con ajo crudo multiplican el atractivo de este primer plato. También combinan de maravilla unos picatostes crujientes recién hechos en la sartén con mantequilla o unas gotas de aceite de trufa blanca justo en la superficie antes de acometer la cuchara.

Cómo conservar crema de setas Thermomix

El plato aguanta perfectamente hasta tres días dentro de un recipiente hermético en la balda más fría de la nevera. No se aconseja congelar debido a la presencia de nata y lácteos, que tienden a cortarse al descongelar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mediterránea y casera

Tipo de comida: Primer plato o cena ligera

Información nutricional: Aproximadamente 285 kilocalorías por porción individual