Recetas de cuchara

Crema de setas Thermomix: receta cremosa para disfrutar del otoño

Crema de setas
Crema de setas Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Disfruta de una crema de setas Thermomix suave y cremosa. Una receta perfecta para los días de otoño e invierno.

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Cuando el termómetro baja y los montes se llenan de humedad, la cocina pide a gritos platos de cuchara que reconforten el cuerpo sin exigir pasar horas interminables vigilando el fuego. Las setas de temporada poseen ese don inconfundible de concentrar el aroma del bosque en cada bocado, convirtiendo un ingrediente humilde en un auténtico manjar otoñal. Contar con un robot de cocina facilita tanto el proceso de triturado que el resultado alcanza una textura de terciopelo imposible de lograr con una batidora convencional de vaso.

Ingredientes

  • 500 gramos de setas variadas frescas, preferiblemente champiñones, níscalos o boletus limpios de restos de tierra
  • 1 cebolla mediana pelada y cortada en cuartos
  • 2 dientes de ajo de buena calidad
  • 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 400 gramos de caldo de verduras o de pollo casero
  • 100 mililitros de nata líquida para cocinar con un treinta por ciento de materia grasa
  • 50 gramos de mantequilla sin sal
  • Una pizca de pimienta negra recién molida
  • Sal fina al gusto
  • Unas ramitas de perejil fresco picado para decorar el plato antes de servir

    • Cómo hacer crema de setas Thermomix paso a paso

    1. Introducir la cebolla en cuartos y los dientes de ajo en el vaso del robot, programando cinco segundos a velocidad cinco para conseguir un picado uniforme que cubra las paredes inferiores.
    2. Añadir el aceite de oliva virgen extra y la mantequilla, situando el cubilete en su posición y programando siete minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara para realizar el sofrito base.
    3. Incorporar las setas troceadas al vaso, troceándolas previamente durante cuatro segundos a velocidad cuatro si se prefieren trozos más pequeños antes de la cocción principal.
    4. Programar otros ocho minutos a temperatura varoma, giro inverso y velocidad cuchara, permitiendo que los hongos suelten su agua de vegetación y comiencen a dorarse ligeramente con la grasa.
    5. Verter el caldo caliente junto con la sal y la pimienta, programando quince minutos a cien grados y velocidad uno para que todos los sabores se fusionen correctamente.
    6. Agregar la nata líquida a través del bocal y esperar un par de minutos a que tome temperatura dentro del vaso sin necesidad de aplicar calor excesivo.
    7. Triturar de forma progresiva durante un minuto subiendo gradualmente desde la velocidad cinco hasta llegar a la velocidad diez para conseguir una emulsión perfectamente fina y sedosa.
    8. Poner a punto de sal.

    Trucos para que salga perfecto

    Limpiar los hongos con un paño húmedo en lugar de sumergirlos bajo el grifo evita que absorban agua en exceso, protegiendo esa concentración de sabor tan característica que tanto valoramos en los platos de cuchara.Verduras en crema

    Si buscas texturas más rústicas inspiradas en preparaciones tradicionales como la Crema de setas y patatas, puedes reservar un puñado de trozos salteados antes de triturar el conjunto y añadirlos enteros justo en el momento de llevar a la mesa.

    Variantes de la receta

    Las posibilidades de personalización son infinitas cuando se domina la base del electrodoméstico. No te pierdas la Crema de setas y queso fundiendo rulos de cabra al final del proceso. Otra alternativa interesante para aligerar la grasa láctea sin perder cremosidad consiste en incorporar un toque de Queso crema de kefir.

    Con qué acompañar crema de setas Thermomix

    Unas rebanadas de pan de hogaza tostadas con aceite de oliva y frotadas con ajo crudo multiplican el atractivo de este primer plato. También combinan de maravilla unos picatostes crujientes recién hechos en la sartén con mantequilla o unas gotas de aceite de trufa blanca justo en la superficie antes de acometer la cuchara.

    Cómo conservar crema de setas Thermomix

    El plato aguanta perfectamente hasta tres días dentro de un recipiente hermético en la balda más fría de la nevera. No se aconseja congelar debido a la presencia de nata y lácteos, que tienden a cortarse al descongelar.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 30 minutos

    Porciones: 4 personas

    Tipo de cocina: Mediterránea y casera

    Tipo de comida: Primer plato o cena ligera

    Información nutricional: Aproximadamente 285 kilocalorías por porción individual

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