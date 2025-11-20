Crema de verduras de otoño: receta reconfortante y nutritiva

Una crema de verduras de otoño es uno de esos platos que reconfortan desde el primer momento: cálida, aromática y llena de sabor. Esta época del año nos regala una amplia variedad de productos de temporada, desde calabazas hasta boniatos, zanahorias, puerros o setas. Todos ellos se combinan a la perfección para preparar una receta de crema de verduras otoñal que, además de deliciosa, es nutritiva y muy sencilla de elaborar.

Las interesantes verduras de otoño

Las verduras de otoño inspiran multitud de platos tradicionales. Igual que ocurre con las verduras al vapor thermomix o con recetas tan completas como las lentejas con verduras thermomix, esta crema destaca por su capacidad para concentrar sabores y aportar una textura suave y envolvente. Es ideal como primer plato, como cena ligera o incluso como parte de unos entrantes otoño recetas para una comida familiar.

Esta crema casera de verduras de otoño admite multitud de variaciones. Puedes añadir o retirar ingredientes según lo que tengas disponible, o según tus preferencias. Es una opción perfecta para aprovechar restos de verduras y preparar, sin complicaciones, una receta fácil de crema de verduras de otoño que además combina bien con guarniciones crujientes como semillas tostadas, picatostes o frutos secos. Igual que ocurre en platos tradicionales como los garbanzos con acelgas arguiñano, la clave está en dejar que los ingredientes de temporada hablen por sí solos.

Ingredientes sugeridos

Para preparar una crema de vegetales de otoño, puedes elegir una base clásica: calabaza, boniato y zanahoria, acompañados de cebolla y puerro. También puedes enriquecerla con un toque de manzana, que aporta dulzor natural, especialmente si utilizas alguna variedad incluida dentro de las frutas de otoño.

Estas combinaciones permiten crear una crema de hortalizas de otoño llena de matices. Si te gusta jugar con nuevos sabores, puedes inspirarte en otras propuestas de temporada recogidas en las recetas con verduras de otoño. Así podrás adaptar la crema a tus gustos y descubrir nuevas combinaciones.

Preparación paso a paso

Para elaborar esta crema caliente de verduras de otoño, comienza rehogando la cebolla y el puerro en una olla con un chorrito de aceite. Cuando estén tiernos, añade los trozos de calabaza, boniato y zanahoria. Cubre con caldo vegetal y cocina a fuego medio hasta que todo esté bien tierno. En este punto, puedes incorporar una pizca de cúrcuma, romero o tomillo para darle un aroma otoñal más marcado.

Una vez cocidas las verduras, tritura hasta obtener una sopa cremosa de verduras de otoño, ajustando la textura con un poco más de caldo si lo deseas. El resultado debe ser una crema nutritiva de verduras de otoño, suave y densa, perfecta para servir bien caliente.

Cómo acompañarla

Esta sopa de verduras de otoño se vuelve aún más especial si la completas con algún contraste: yogur natural, queso curado rallado, semillas de calabaza tostadas o incluso un chorrito de aceite aromatizado. También combina muy bien con pan rústico o tostado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: aprox. 180–220 kcal por ración (puede variar según ingredientes)

Tipo de cocina: Mediterránea / casera

Tipo de comida: Primer plato / cena ligera