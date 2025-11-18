Verduras al vapor en Thermomix: receta saludable y rápida

Cocinar verduras al vapor Thermomix es una manera sencilla de obtener un plato ligero, nutritivo y lleno de sabor sin dedicar demasiado tiempo. La cocción al vapor conserva los colores naturales, la textura y buena parte de las vitaminas, algo que suele perderse con otros métodos. Por eso, esta receta es una opción ideal para quienes quieren aumentar el consumo de vegetales en su día a día sin complicarse. Además, permite preparar Thermomix vapor verduras mixtas con la misma cocción y con resultados constantes, algo muy útil cuando se buscan recetas Thermomix verduras prácticas y fiables. Sigue estos trucos para conseguir verduras perfectas al vapor.

Esta propuesta reúne verduras saludables al vapor Thermomix con un proceso claro, rápido y adaptable. También se incluyen trucos verduras al vapor Thermomix que ayudan a mejorar la textura y el sabor sin añadir calorías. Si te interesa preparar cocinar verduras al vapor Thermomix con un acabado equilibrado, esta guía te resultará útil.

Ingredientes

Para cuatro raciones de verduras mixtas al vapor

150 g de brócoli en ramilletes

150 g de coliflor en ramilletes

150 g de zanahorias en rodajas

100 g de calabacín troceado

100 g de judías verdes limpias

800 g de agua

Sal al gusto

Limón, hierbas o un toque de aceite de oliva para servir (opcional)

Modo de preparación

Preparar las verduras

Lava y corta todas las piezas en trozos parecidos en tamaño. Este detalle favorece que la cocción sea uniforme y rápida. Es uno de los trucos verduras al vapor Thermomix que más se nota en el resultado final. Verter el agua en el vaso

Pon el agua en el vaso y, si quieres, añade una pizca de sal. El vapor transmitirá parte del sabor a las verduras sin necesidad de añadir aderezos en exceso. Colocar los vegetales en la Varoma

Reparte los trozos en el recipiente procurando que haya algunos huecos libres para que el vapor circule bien. Así obtendrás unas verduras al vapor rápido Thermomix con un punto tierno y agradable. Cocción

Tapa la Varoma, colócalo sobre el vaso y programa 25 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2.

Si prefieres un acabado más firme, bastan 18 o 20 minutos. Si las quieres muy tiernas, aumenta un poco el tiempo. Ajustar la textura

Comprueba si todas las verduras están en el punto que te gusta. Si alguna necesita un minuto más, retira las más tiernas y deja solo las que falten por completar la cocción. Servir

Pasa las verduras a una fuente y, si te apetece, añade un toque de limón, hierbas o una cucharadita de aceite para darles más aroma sin hacer el plato pesado.

Esta guarnición combina bien con carnes blancas, pescados o cereales, pero también puede servirse sola como comida ligera. ¿Has probado este guiso de soja con verduras?

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4

Información nutricional aproximada:

Calorías totales: 170 kcal

Rica en fibra y vitaminas, baja en grasas

Tipo de cocina: Cocina saludable al vapor

Tipo de comida: Guarnición o plato ligero