Garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano: receta tradicional

Este plato es uno de esos guisos tradicionales que nunca fallan en la mesa. Los garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano son reconfortantes, económicos y llenos de nutrientes, perfectos para el día a día. Se trata de una receta sencilla pero muy sabrosa, donde las verduras, las especias y el sofrito se combinan para crear un potaje con aroma a hogar.

Remojo de los garbanzos

Si utilizas garbanzos secos, ponlos en remojo la noche anterior con abundante agua y una pizca de sal. Este paso garantiza una cocción uniforme y una textura tierna.

Preparar las verduras

Lava bien las acelgas, separa las pencas de las hojas y córtalas en trozos pequeños. Pela y pica la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos. Ralla o tritura el tomate para incorporarlo al sofrito.

Sofrito base

En una cazuela grande, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el puerro a fuego medio. Cuando empiecen a dorar, agrega la zanahoria y los ajos. Cocina unos minutos más y añade el tomate. Deja que todo se integre bien.

Incorporar el pimentón

Añade el pimentón dulce fuera del fuego para evitar que se queme y amargue. Remueve enseguida.

Cocinar los garbanzos

Vuelve a poner la cazuela en el fuego e incorpora los garbanzos escurridos. Añade la hoja de laurel y cubre con agua o caldo. Cocina durante 60–75 minutos, hasta que los garbanzos estén tiernos. Si usas garbanzos cocidos, bastará con 20 minutos a fuego suave.

Agregar las acelgas

Primero incorpora las pencas, que son más duras. Tras 10 minutos, añade las hojas. Ajusta de sal y pimienta. Deja cocer 10 minutos más para que el potaje tome todo su sabor.