Garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano: receta tradicional
Disfruta de unos garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano. Receta casera, nutritiva y muy sabrosa.
Este plato es uno de esos guisos tradicionales que nunca fallan en la mesa. Los garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano son reconfortantes, económicos y llenos de nutrientes, perfectos para el día a día. Se trata de una receta sencilla pero muy sabrosa, donde las verduras, las especias y el sofrito se combinan para crear un potaje con aroma a hogar.
Ingredientes
-
400 g de garbanzos secos (o 700 g cocidos)
-
1 manojo de acelgas frescas
-
1 cebolla grande
-
2 dientes de ajo
-
1 tomate maduro
-
1 puerro
-
1 zanahoria
-
1 cucharadita de pimentón dulce
-
1 hoja de laurel
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta al gusto
-
Agua o caldo de verduras
Preparación
-
Remojo de los garbanzos
Si utilizas garbanzos secos, ponlos en remojo la noche anterior con abundante agua y una pizca de sal. Este paso garantiza una cocción uniforme y una textura tierna.
-
Preparar las verduras
Lava bien las acelgas, separa las pencas de las hojas y córtalas en trozos pequeños. Pela y pica la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos. Ralla o tritura el tomate para incorporarlo al sofrito.
-
Sofrito base
En una cazuela grande, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el puerro a fuego medio. Cuando empiecen a dorar, agrega la zanahoria y los ajos. Cocina unos minutos más y añade el tomate. Deja que todo se integre bien.
-
Incorporar el pimentón
Añade el pimentón dulce fuera del fuego para evitar que se queme y amargue. Remueve enseguida.
-
Cocinar los garbanzos
Vuelve a poner la cazuela en el fuego e incorpora los garbanzos escurridos. Añade la hoja de laurel y cubre con agua o caldo. Cocina durante 60–75 minutos, hasta que los garbanzos estén tiernos. Si usas garbanzos cocidos, bastará con 20 minutos a fuego suave.
-
Agregar las acelgas
Primero incorpora las pencas, que son más duras. Tras 10 minutos, añade las hojas. Ajusta de sal y pimienta. Deja cocer 10 minutos más para que el potaje tome todo su sabor.
-
Reposo final
Como buena receta tradicional, dejar reposar el guiso unos minutos fuera del fuego mejora notablemente el resultado.
Variantes y recetas relacionadas
Tipo de cocina: Española, casera
Tipo de comida: Plato principal
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 60–75 minutos
Porciones: 4 raciones
Calorías aproximadas: 420 kcal por ración