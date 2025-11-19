Recetas de la abuela

Garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano: receta tradicional

Garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano: receta tradicional
Garbanzos con acelgas.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Disfruta de unos garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano. Receta casera, nutritiva y muy sabrosa.

Trucazo de Arguiñano para cocer garbanzos

Cómo preparar y usar aquafaba de grabanzos

Potaje de garbanzos andaluz tradicional

Este plato es uno de esos guisos tradicionales que nunca fallan en la mesa. Los garbanzos con acelgas al estilo Arguiñano son reconfortantes, económicos y llenos de nutrientes, perfectos para el día a día. Se trata de una receta sencilla pero muy sabrosa, donde las verduras, las especias y el sofrito se combinan para crear un potaje con aroma a hogar.

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos secos (o 700 g cocidos)

  • 1 manojo de acelgas frescas

  • 1 cebolla grande

  • 2 dientes de ajo

  • 1 tomate maduro

  • 1 puerro

  • 1 zanahoria

  • 1 cucharadita de pimentón dulce

  • 1 hoja de laurel

  • Aceite de oliva virgen extra

  • Sal y pimienta al gusto

  • Agua o caldo de verduras

Preparación

  1. Remojo de los garbanzos
    Si utilizas garbanzos secos, ponlos en remojo la noche anterior con abundante agua y una pizca de sal. Este paso garantiza una cocción uniforme y una textura tierna.

  2. Preparar las verduras
    Lava bien las acelgas, separa las pencas de las hojas y córtalas en trozos pequeños. Pela y pica la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos. Ralla o tritura el tomate para incorporarlo al sofrito.Acelgas

  3. Sofrito base
    En una cazuela grande, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el puerro a fuego medio. Cuando empiecen a dorar, agrega la zanahoria y los ajos. Cocina unos minutos más y añade el tomate. Deja que todo se integre bien.

  4. Incorporar el pimentón
    Añade el pimentón dulce fuera del fuego para evitar que se queme y amargue. Remueve enseguida.

  5. Cocinar los garbanzos
    Vuelve a poner la cazuela en el fuego e incorpora los garbanzos escurridos. Añade la hoja de laurel y cubre con agua o caldo. Cocina durante 60–75 minutos, hasta que los garbanzos estén tiernos. Si usas garbanzos cocidos, bastará con 20 minutos a fuego suave.

  6. Agregar las acelgas
    Primero incorpora las pencas, que son más duras. Tras 10 minutos, añade las hojas. Ajusta de sal y pimienta. Deja cocer 10 minutos más para que el potaje tome todo su sabor.

  7. Reposo final
    Como buena receta tradicional, dejar reposar el guiso unos minutos fuera del fuego mejora notablemente el resultado.

Variantes y recetas relacionadas

  • Si te gustan los platos de cuchara con garbanzos, también puedes probar opciones como esta Receta de garbanzos con carne picada, una alternativa más proteica y muy sabrosa.
  • Si prefieres una propuesta más suave, tienes estos Garbanzos con calabaza, receta fácil, ideales para otoño.
  • Para variar con pescado, puedes disfrutar de esta Receta de merluza rebozada con garbanzos y ajo blanco.
  • Si buscas algo más contundente, prueba los Garbanzos con manitas de cerdo, perfectos para días fríos.
  • Y para ocasiones especiales o Semana Santa, un plato espectacular es este potaje de garbanzos con langostinos.
  • >

    Tipo de cocina: Española, casera
    Tipo de comida: Plato principal

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Tiempo de cocción: 60–75 minutos
    Porciones: 4 raciones
    Calorías aproximadas: 420 kcal por ración

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas