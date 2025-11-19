Lentejas con verduras en Thermomix: receta completa y reconfortante
Prepara unas lentejas con verduras en Thermomix. Plato completo, saludable y perfecto para el frío.
Pan de lentejas
Estofado de verduras con lentejas al estilo de la abuela
Harina de lentejas casera
Las lentejas son uno de los guisos más tradicionales de nuestra cocina, y la Thermomix permite prepararlas de forma rápida, limpia y con un resultado delicioso. Este guiso de lentejas con verduras Thermomix combina sabor, nutrición y máxima comodidad, perfecto para el día a día. A continuación, te contamos cómo preparar lentejas con verduras en Thermomix paso a paso, además de consejos para que te queden tiernas, cremosas y llenas de aroma.
Ingredientes para 4 personas
-
300 g de lentejas pardinas
-
1 cebolla
-
2 dientes de ajo
-
1 zanahoria
-
½ pimiento rojo
-
½ calabacín
-
1 tomate maduro
-
1 cucharadita de pimentón dulce
-
1 hoja de laurel
-
800 ml de caldo o agua
-
40 ml de aceite de oliva
-
Sal y pimienta al gusto
Cómo preparar lentejas con verduras en Thermomix paso a paso
-
Preparar el sofrito
Para preparar lentejas con verduras en Thermomix, comienza introduciendo en el vaso la cebolla, los ajos, el pimiento y la zanahoria. Programa 5 segundos a velocidad 5 para picarlo. Añade el aceite y sofríe 10 minutos, 120 °C, velocidad 1.
-
Añadir el tomate y el pimentón
Incorpora el tomate troceado y programa 5 minutos más a 120 °C. Después añade el pimentón dulce y mezcla 5 segundos a velocidad 2.
-
Incorporar las lentejas y el caldo
Añade las lentejas lavadas, el calabacín en trozos, la hoja de laurel, el caldo, sal y pimienta. Para cocinar lentejas con verduras en Thermomix, programa 30 minutos, 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara.
-
Rectificar y ajustar textura
Si te gustan más espesas, programa 5 minutos adicionales. Si prefieres una versión exprés, puedes optar por Thermomix lentejas con verduras rápidas utilizando lentejas ya cocidas y reduciendo el tiempo de cocción a 12 minutos.
Con estas instrucciones tendrás unas lentejas con verduras al estilo Thermomix perfectas: suaves, llenas de sabor y listas para disfrutar en cualquier momento.
Consejos para un resultado perfecto
-
Usa lenteja pardina, que no necesita remojo y mantiene bien la forma.
-
Añade un chorrito de aceite crudo al final para potenciar el sabor.
-
Si quieres darles un toque más intenso, agrega una pizca de comino o curry suave.
-
Para hacerlas más completas, puedes añadir patata o espinacas en los últimos minutos.
Recetas relacionadas con lentejas
Si te gusta variar tus platos con legumbres, puedes probar otras elaboraciones deliciosas:
-
Si buscas una opción creativa, prueba estas Albóndigas de lentejas, perfectas como segundo plato o para acompañar arroz.
-
Para una opción sin carne, tienes estas Lentejas vegetarianas fáciles y sabrosas, llenas de sabor vegetal.
-
Si quieres algo sorprendente, disfruta de unas Lentejas fritas crujientes, ideales como snack saludable.
-
Para un guiso tradicional, nada mejor que unas Lentejas estofadas tradicionales.
-
Y si buscas más variedad vegetal, puedes probar este delicioso Guiso de lentejas con champiñones, aromático y muy reconfortante.