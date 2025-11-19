Lentejas con verduras en Thermomix: receta completa y reconfortante

Las lentejas son uno de los guisos más tradicionales de nuestra cocina, y la Thermomix permite prepararlas de forma rápida, limpia y con un resultado delicioso. Este guiso de lentejas con verduras Thermomix combina sabor, nutrición y máxima comodidad, perfecto para el día a día. A continuación, te contamos cómo preparar lentejas con verduras en Thermomix paso a paso, además de consejos para que te queden tiernas, cremosas y llenas de aroma.

Ingredientes para 4 personas

300 g de lentejas pardinas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 zanahoria

½ pimiento rojo

½ calabacín

1 tomate maduro

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

800 ml de caldo o agua

40 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar lentejas con verduras en Thermomix paso a paso

Preparar el sofrito

Para preparar lentejas con verduras en Thermomix, comienza introduciendo en el vaso la cebolla, los ajos, el pimiento y la zanahoria. Programa 5 segundos a velocidad 5 para picarlo. Añade el aceite y sofríe 10 minutos, 120 °C, velocidad 1. Añadir el tomate y el pimentón

Incorpora el tomate troceado y programa 5 minutos más a 120 °C. Después añade el pimentón dulce y mezcla 5 segundos a velocidad 2. Incorporar las lentejas y el caldo

Añade las lentejas lavadas, el calabacín en trozos, la hoja de laurel, el caldo, sal y pimienta. Para cocinar lentejas con verduras en Thermomix, programa 30 minutos, 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara. Rectificar y ajustar textura

Si te gustan más espesas, programa 5 minutos adicionales. Si prefieres una versión exprés, puedes optar por Thermomix lentejas con verduras rápidas utilizando lentejas ya cocidas y reduciendo el tiempo de cocción a 12 minutos.

Con estas instrucciones tendrás unas lentejas con verduras al estilo Thermomix perfectas: suaves, llenas de sabor y listas para disfrutar en cualquier momento.

Consejos para un resultado perfecto

Usa lenteja pardina, que no necesita remojo y mantiene bien la forma.

Añade un chorrito de aceite crudo al final para potenciar el sabor.

Si quieres darles un toque más intenso, agrega una pizca de comino o curry suave.

Para hacerlas más completas, puedes añadir patata o espinacas en los últimos minutos.

